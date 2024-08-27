Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Fenerbahçe
        FB
        7
        ikas Eyüpspor
        EYP
        7
        Beşiktaş
        BJK
        6
        Galatasaray
        GS
        6
        Rams Başakşehir
        İBFK
        4
        Net Global Sivasspor
        SVS
        4
        Antalyaspor
        ANT
        4
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        4
        Göztepe
        GÖZ
        3
        Gaziantep FK
        GFK
        3
        Samsunspor
        SAMS
        3
        Tümosan Konyaspor
        KON
        3
        Sipay Bodrum FK
        BOD
        3
        Kasımpaşa
        KSM
        2
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        2
        Trabzonspor
        TS
        1
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        1
        Adana Demirspor
        ADS
        1
        Bellona Kayserispor
        KYS
        0
        Haberler Spor Futbol 1. Lig Süper Lig'den 7 kulüp PFDK'ya sevk edildi - Futbol Haberleri

        Süper Lig'den 7 kulüp PFDK'ya sevk edildi

        Süper Lig'de 3. haftanın tamamlanmasının ardından 7 kulüp, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.08.2024 - 22:36 Güncelleme: 27.08.2024 - 22:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        Süper Lig'den 7 kulüp PFDK'da
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trendyol Süper Lig ve 1'inci Lig'de 3'üncü haftanın ardından toplam 14 kulüp PFDK'ya sevk edildi.

        Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na yapılan sevkler şöyle:

        "1- GÖZTEPE A.Ş. Kulübü’nün 23.08.2024 tarihinde oynanan CORENDON ALANYASPOR-GÖZTEPE A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

        2- SİPAY BODRUM FK Kulübü görevlisi UFUK OĞUZ’un 24.08.2024 tarihinde oynanan SİPAY BODRUM FK-TÜMOSAN KONYASPOR Trendyol Süper Lig müsabakasındaki “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı’nın 7/1 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

        REKLAM

        3- KASIMPAŞA A.Ş. Kulübü’nün 25.08.2024 tarihinde oynanan KASIMPAŞA A.Ş.-ADANA DEMİRSPOR A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

        4- ANTALYASPOR A.Ş. Kulübü Başkanı SİNAN BOZTEPE’nin 25.08.2024 tarihinde oynanan ANTALYASPOR A.Ş.-ATAKAŞ HATAYSPOR Trendyol Süper Lig müsabakasındaki “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı’nın 7/1 maddesi uyarınca, “sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 36. maddesi uyarınca, “tehdidi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 41. maddesi uyarınca ve “hakem soyunma odası koridorlarındaki hakareti” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 39. maddesi uyarınca 27.08.2024 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

        ANTALYASPOR A.Ş. Kulübü görevlisi ABDULKADİR AYDIN’ın aynı müsabakadaki “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı’nın 7/1 maddesi uyarınca, “saldırısı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 44. maddesi uyarınca ve “hakareti” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 41. maddesi uyarınca 27.08.2024 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

        REKLAM

        5- ATAKAŞ HATAYSPOR Kulübü’nün 25.08.2024 tarihinde oynanan ANTALYASPOR A.Ş. -ATAKAŞ HATAYSPOR Trendyol Süper Lig müsabakasındaki “6 futbolcusunun sarı kart ve 1 futbolcusunun kırmızı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

        ATAKAŞ HATAYSPOR Kulübü antrenörü ERMAN KILIÇ’ın aynı müsabakadaki “sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 36. maddesi uyarınca 26.08.2024 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

        6- ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. Kulübü’nün 25.08.2024 tarihinde oynanan ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. -FENERBAHÇE A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

        7- FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü’nün 25.08.2024 tarihinde oynanan ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.-FENERBAHÇE A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca ve “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

        REKLAM

        8- KOCAELİSPOR Kulübü’nün 23.08.2024 tarihinde oynanan KOCAELİSPOR-ERZURUMSPOR FK Trendyol 1. Lig müsabakasındaki “merdiven boşluklarının boş bırakılmaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 49. maddesi uyarınca ve “usulsüz seyirci alınması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

        KOCAELİSPOR Kulübü görevlisi BATU ALP ERÇETİN’in aynı müsabakadaki “sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 36. maddesi uyarınca 27.08.2024 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

        9- ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FK Kulübü görevlisi ALİ KAAN BOSTANCI’nın 24.08.2024 tarihinde oynanan ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FK-GENÇLERBİRLİĞİ Trendyol 1. Lig müsabakasındaki “sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 36. maddesi uyarınca 25.08.2024 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

        10- MKE ANKARAGÜCÜ Kulübü’nün 24.08.2024 tarihinde oynanan MKE ANKARAGÜCÜ-CENTRAL HOSPITAL ÜMRANİYESPOR Trendyol 1. Lig müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

        REKLAM

        MKE ANKARAGÜCÜ Kulübü antrenörü KEMAL DULDA’nın aynı müsabakadaki “sportmenliğe aykırı hareketleri” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 36. maddesi uyarınca 25.08.2024 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

        MKE ANKARAGÜCÜ Kulübü kaleci antrenörü AYDIN GENÇER’in aynı müsabakadaki “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı’nın 7/1 maddesi uyarınca ve “sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 36. maddesi uyarınca 25.08.2024 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

        11- BOLUSPOR Kulübü idarecisi HALİL İBRAHİM YAVAŞ’ın 24.08.2024 tarihinde oynanan BOLUSPOR-ESENLER EROKSPOR Trendyol 1. Lig müsabakasındaki “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı’nın 7/1 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

        12- TEKSÜT BANDIRMA SPOR Kulübü’nün 25.08.2024 tarihinde oynanan TEKSÜT BANDIRMA SPOR-AHLATCI ÇORUM FK Trendyol 1. Lig müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca ve “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

        13- AHLATCI ÇORUM FK’nın 25.08.2024 tarihinde oynanan TEKSÜT BANDIRMA SPOR-AHLATCI ÇORUM FK Trendyol 1. Lig müsabakasındaki “6 futbolcusunun sarı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

        14- ADANASPOR A.Ş. Kulübü’nün 25.08.2024 tarihinde oynanan ADANASPOR A.Ş.-SİLTAŞ YAPI PENDİKSPOR FUTBOL A.Ş. Trendyol 1. Lig müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Maçta müthiş heyecan!
        Maçta müthiş heyecan!
        Komşuların 'tadilat' kavgasında ortalık savaş alanına döndü! Çok sayıda kişi yaralandı
        Komşuların 'tadilat' kavgasında ortalık savaş alanına döndü! Çok sayıda kişi yaralandı
        'ABD'ye güvenmeyin'
        'ABD'ye güvenmeyin'
        Ukrayna'dan balistik füze testi
        Ukrayna'dan balistik füze testi
        Ferdi resmen Brighton'da!
        Ferdi resmen Brighton'da!
        'Hayat' Türkiye'nin Oscar adayı seçildi
        'Hayat' Türkiye'nin Oscar adayı seçildi
        27 Ağustos 2024: Bugün ne oldu?
        27 Ağustos 2024: Bugün ne oldu?
        Avcılar'da kadına şiddet! Araya giren de yaralandı
        Avcılar'da kadına şiddet! Araya giren de yaralandı
        Tandırdaki çifte vahşetten kız kardeşi cinayeti çıktı!
        Tandırdaki çifte vahşetten kız kardeşi cinayeti çıktı!
        Bir maçtan fazlası!
        Bir maçtan fazlası!
        Gölbaşı Gölü'nde nilüfer istilası: "Ne balık ne kuş kaldı"
        Gölbaşı Gölü'nde nilüfer istilası: "Ne balık ne kuş kaldı"
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
        Boşanma nedeni ortaya çıktı
        Boşanma nedeni ortaya çıktı
        İzmir'de kan donduran olay! 3 çocuğunu öldürdü, 1'i de yaralı
        İzmir'de kan donduran olay! 3 çocuğunu öldürdü, 1'i de yaralı
        Sahalardan uzak aşka yakın
        Sahalardan uzak aşka yakın
        1 günde hem 14 milyar dolar hem de 'en zengin' unvanını kaybetti
        1 günde hem 14 milyar dolar hem de 'en zengin' unvanını kaybetti
        Saçların grileşmesini önlemenin şaşırtan yolları!
        Saçların grileşmesini önlemenin şaşırtan yolları!
        Alman ekonomisine dev etki
        Alman ekonomisine dev etki
        Kuaförlere 'pazar' muafiyeti
        Kuaförlere 'pazar' muafiyeti
        Görkemli kutlama
        Görkemli kutlama
        Habertürk Anasayfa