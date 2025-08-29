Habertürk
        Süper Lig'de yeni sezonun adı belli oldu!

        Süper Lig'de yeni sezonun adı belli oldu!

        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2025-2026 Trendyol Süper Lig sezonuna Mehmet Ali Yılmaz isminin verildiğini açıkladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.08.2025 - 19:20 Güncelleme: 29.08.2025 - 19:21
        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Trendyol Süper Lig'de 2025-26 sezonuna Trabzonspor Kulübü eski başkanı Mehmet Ali Yılmaz'ın adının verildiğini açıkladı.

        TFF'nin açıklamasında, "Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu yaptığı değerlendirmede, Süper Lig'in Türk futboluna unutulmaz katkılarda bulunan futbol adamları ve eski milli futbolcuların anısına düzenlenmesi uygulaması kapsamında, kalan haftaların '2025-2026 Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu' olarak oynatılmasına karar vermiştir." ifadeleri kullanıldı.

        Mehmet Ali Yılmaz hakkında bilgi verilen açıklamada, "Türk sporuna çok önemli katkılarda bulunan Mehmet Ali Yılmaz, milletvekilliğinin yanı sıra Gençlik ve Spor Bakanı olarak da ülkemize hizmet etmişti. İki hükümet döneminde Gençlik ve Spor Bakanlığı yapan Yılmaz, Türkiye Futbol Federasyonunun özerk bir yapıya kavuşmasında büyük rol oynamış, futbolda havuz sistemini düzenleyen kişilerden biri olmuştu. Trabzonspor'da üç dönem başkanlık yaparak kulüpte en uzun süre bu görevi üstlenen isim olan Yılmaz, onursal başkanlığa da seçilmişti. Mehmet Ali Yılmaz'ın başkanlığı döneminde Trabzonspor birer kez Cumhurbaşkanlığı Kupası, Lig Şampiyonluğu, Türkiye Kupası ve Başbakanlık Kupası kazandı." denildi.

        Açıklama, "Merhum Mehmet Ali Yılmaz'a bir kez daha Allah'tan rahmet, ailesi, yakınları, sevenleri ve başta Trabzonspor olmak üzere tüm spor camiasına başsağlığı dileriz." ifadeleriyle sona erdi.

