Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Adana Demirspor
        ADS
        0
        Antalyaspor
        ANT
        0
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        0
        Beşiktaş
        BJK
        0
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        0
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        0
        ikas Eyüpspor
        EYP
        0
        Fenerbahçe
        FB
        0
        Galatasaray
        GS
        0
        Gaziantep FK
        GFK
        0
        Göztepe
        GÖZ
        0
        Kasımpaşa
        KSM
        0
        Tümosan Konyaspor
        KON
        0
        Mondihome Kayserispor
        KYS
        0
        Rams Başakşehir
        İBFK
        0
        Samsunspor
        SAMS
        0
        Sipay Bodrum FK
        BOD
        0
        Sivasspor
        SVS
        0
        Trabzonspor
        TS
        0
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Süper Lig'de yeni sezon teknik direktör karnesi - Futbol Haberleri

        Süper Lig'de yeni sezon teknik direktör karnesi

        Trendyol Süper Lig'de sezonun başlamasına günler kala takımların teknik direktör seçimleri dikkat çekiyor. İşte detaylar...

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.08.2024 - 12:18 Güncelleme: 05.08.2024 - 12:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        Süper Lig'in teknik adam karnesi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Süper Lig’de 2024-2025 sezonun başlamasına günler kaldı.

        Bu sezon ligde mücadele edecek 19 takımdan 6'sı yeni teknik direktörlerle başarı kovalayacak.

        Son şampiyon Galatasaray ile Atakaş Hatayspor, Corendon Alanyaspor, Çaykur Rizespor, ikas Eyüpspor, Gaziantep FK, Göztepe, Kasımpaşa, Konyaspor, Bellona Kayserispor, RAMS Başakşehir, Sipay Bodrum FK, Sivasspor ve Trabzonspor, geçen sezonu tamamlayan teknik adamlarıyla 2024-2025'i açacak.

        Fenerbahçe, Beşiktaş, Adana Demirspor, Antalyaspor ve Samsunspor ise yeni sezon öncesinde teknik direktör değişikliğine giden ekipler oldu.

        Süper Lig'de geçen sezon başında 20 takımdan 16'sı eski teknik direktörleriyle "devam" kararı almıştı.

        REKLAM

        TEKNİK DİREKTÖRLERİN 6'SI YABANCI

        Ligde yeni sezon öncesi kulüplerin tercihi, son dönemdeki gibi Türk teknik adamlardan yana oldu.

        Süper Lig'de mücadele edecek 19 takımın 13'ünde teknik direktörlük koltuğunda Türk çalıştırıcılar yer alırken, 6 ekip ise tercihini yabancılardan yana kullandı.

        Fenerbahçe, Portekizli Jose Mourinho, Beşiktaş, Hollandalı Giovanni van Bronckhorst, Adana Demirspor, Avustralyalı Michael Valkanis, Antalyaspor, Brezilyalı Alex de Souza, Göztepe, Bulgar Stanimir Stoilov ve Samsunspor ise Alman Thomas Reis yönetiminde yeni sezona başlayacak.

        İKİ İSİM ŞAMPİYONLUK YAŞADI

        Süper Lig'de bu sezon görev alacak teknik direktörlerden 2'si, organizasyonda şampiyonluk yaşadı.

        Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, sarı-kırmızılı takımın başında son 2 sezonda şampiyonluk kupasını kaldırdı. Buruk, 2019-2020'de ise RAMS Başakşehir ile ligde şampiyonluğa ulaştı.

        Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı ise 2021-2022 sezonunda bordo-mavili ekiple şampiyonluk elde etti.

        REKLAM

        EN GENÇ VE EN TECRÜBELİ TEKNİK ADAMLAR

        Süper Lig'in yeni sezonunda görev yapacak teknik adamlar içinde en genci 37 yaşındaki Arda Turan, en yaşlısı ise 61 yaşındaki Jose Mourinho ile Abdullah Avcı olarak dikkati çekiyor.

        Eyüpspor'un teknik direktörlüğünü üstlenen Arda Turan, 30 Ocak 1987, Fenerbahçe'yi çalıştıran Jose Mourinho 26 Ocak 1963 ve Trabzonspor'un başında bulunan Abdullah Avcı ise 31 Temmuz 1963 doğumlu.

        "DÖRT BÜYÜKLER"DE OYNAYANLAR

        Ligin yeni sezonunda görev yapacak 9 teknik direktör, futbolculuk kariyerinde "Dört büyükler" olarak adlandırılan Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'da forma giydi.

        Burak Yılmaz (Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor), Okan Buruk (Galatasaray ve Beşiktaş), Arda Turan (Galatasaray), Çağdaş Atan (Beşiktaş ve Trabzonspor), Bülent Uygun (Fenerbahçe ve Trabzonspor), Fatih Tekke (Trabzonspor ve Beşiktaş), Selçuk İnan (Trabzonspor ve Galatasaray), Alex de Souza (Fenerbahçe) ve Stanimir Stoilov (Fenerbahçe) "Dört büyükler"in forması altında görev yaptı.

        REKLAM

        EN ÇOK ŞAMPİYONLUK YAŞAYAN FATİH TERİM

        Fatih Terim, Süper Lig tarihinde en fazla şampiyonluk yaşayan teknik direktör ünvanını açık ara farkla elinde bulunduruyor.

        Tecrübeli teknik adam, tümü Galatasaray'da olmak üzere toplam 8 Süper Lig şampiyonluğu yaşadı.

        Terim, dört farklı dönemde görev yaptığı sarı-kırmızılı takımla; 1996-1997, 1997-1998, 1998-1999, 1999-2000, 2011-2012, 2012-2013, 2017-2018 ve 2018-2019 sezonlarında şampiyonluk kupasını kaldırdı.

        Süper Lig'de Terim'den sonra en fazla şampiyonluğa ulaşan isim ise 4 kez bu başarıyı elde eden Trabzonspor'un eski teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı oldu.

        TÜRKİYE'DE İSTİKRAR REKORU MİLNE'DE

        Süper Lig'de geride kalan 66 sezonda istikrar rekoru Beşiktaş'ta görev yapan Gordon Milne'nin elinde bulunuyor.

        İngiliz teknik adam, siyah-beyazlı takımda 1987-1988 sezonundan başlayarak aralıksız 6,5 yıl görev yaparak, şimdiye dek Türkiye'deki en üst seviye ligde bir takımı aralıksız en uzun süre çalıştıran teknik direktör unvanını aldı.

        REKLAM

        Beşiktaş, Milne yönetiminde 3 şampiyonluk yaşarken, 3 kez de ligi ikinci sırada tamamladı. Beşiktaş'ın ardından çeşitli dönemlerde Trabzonspor ve Bursaspor'u da çalıştıran Milne, Türkiye'de yaklaşık 8 yıla yakın teknik adamlık yaptı.

        SÜPER LİG'DE EN ÇOK MAÇA ÇIKAN RIZA ÇALIMBAY

        Kariyerinde birçok takımı çalıştıran Rıza Çalımbay, Süper Lig'de en çok maça çıkan teknik adam ünvanına sahip.

        Rıza Çalımbay, Türkiye'nin en üst kademe liginde 637 kez sahaya çıkarak rekoru elinde bulunduruyor. Çalımbay'ı, 621 karşılaşmayla Samet Aybaba takip ediyor.

        Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, Antalyaspor Teknik Direktörü Alex de Souza, Adana Demirspor Teknik Direktörü Michael Valkanis, Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis ve Bodrum FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, ligde ilk kez görev alacak.

        SON 17 SEZONA TÜRK TEKNİK ADAM DAMGASI

        Süper Lig'de 2023-2024'ü Okan Buruk'un çalıştırdığı Galatasaray'ın şampiyon tamamlamasıyla, Türk teknik direktörlerin şampiyonluk serisi 17 sezona çıktı.

        Yabancı teknik adamlar adına son olarak 2006-2007 sezonunda Fenerbahçe'nin başında Brezilyalı Arthur Zico şampiyonluk yaşadı. O sezondan sonra tüm şampiyonlukları Türk teknik direktörlerin çalıştırdığı takımlar elde etti.

        Süper Lig'de 2006-2007 sezonundan bu yana şampiyonluk yaşayan takımlar ve teknik direktörler şunlar:

        Sezon Takım Teknik direktör
        2007-2008 Galatasaray Cevat Güler
        2008-2009 Beşiktaş Mustafa Denizli
        2009-2010 Bursaspor Ertuğrul Sağlam
        2010-2011 Fenerbahçe Aykut Kocaman
        2011-2012 Galatasaray Fatih Terim
        2012-2013 Galatasaray Fatih Terim
        2013-2014 Fenerbahçe Ersun Yanal
        2014-2015 Galatasaray Hamza Hamzaoğlu
        2015-2016 Beşiktaş Şenol Güneş
        2016-2017 Beşiktaş Şenol Güneş
        2017-2018 Galatasaray Fatih Terim
        2018-2019 Galatasaray Fatih Terim
        2019-2020 Medipol Başakşehir Okan Buruk
        2020-2021 Beşiktaş Sergen Yalçın
        2021-2022 Trabzonspor Abdullah Avcı
        2022-2023 Galatasaray Okan Buruk
        2023-2024 Galatasaray Okan Buruk

        TEKNİK DİREKTÖRLER

        Süper Lig'de 2024-2025 sezonunda görev yapacak teknik direktörler ile geçen sezon sonu itibarıyla bu takımları çalıştıran teknik adamlar şöyle:

        Takım Teknik direktör Ülkesi Geçen sezon sonu
        Adana Demirspor Michael Valkanis Avustralya Hikmet Karaman
        Antalyaspor Alex de Souza Brezilya Sergen Yalçın
        Atakaş Hatayspor Özhan Pulat Türkiye Özhan Pulat
        Beşiktaş Giovanni van Bronckhorst Hollanda Serdar Topraktepe
        Corendon Alanyaspor Fatih Tekke Türkiye Fatih Tekke
        Çaykur Rizespor İlhan Palut Türkiye İlhan Palut
        Sivasspor Bülent Uygun Türkiye Bülent Uygun
        Fenerbahçe Jose Mourinho Portekiz İsmail Kartal
        Galatasaray Okan Buruk Türkiye Okan Buruk
        Gaziantep FK Selçuk İnan Türkiye Selçuk İnan
        Eyüpspor Arda Turan Türkiye Arda Turan
        Kasımpaşa Sami Uğurlu Türkiye Sami Uğurlu
        Kayserispor Burak Yılmaz Türkiye Burak Yılmaz
        Bodrum FK İsmet Taşdemir Türkiye İsmet Taşdemir
        Göztepe Stanimir Stoilov Bulgaristan Stanimir Stoilov
        RAMS Başakşehir Çağdaş Atan Türkiye Çağdaş Atan
        Trabzonspor Abdullah Avcı Türkiye Abdullah Avcı
        Konyaspor Ali Çamdalı Türkiye Ali Çamdalı
        Samsunspor Thomas Reis Almanya Markus Gisdol
        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Instagram açılıyor mu?
        Instagram açılıyor mu?
        Fed'den olağanüstü beklenti!
        Fed'den olağanüstü beklenti!
        Temmuz enflasyonu açıklandı
        Temmuz enflasyonu açıklandı
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Borsa sert düşüşle açıldı
        Borsa sert düşüşle açıldı
        Maliyeden kayıt dışı hasılatı belirlenen firmaya rekor ceza
        Maliyeden kayıt dışı hasılatı belirlenen firmaya rekor ceza
        Kripto paralarda çok sert düşüş
        Kripto paralarda çok sert düşüş
        Bakan Şimşek: Yıllık enflasyon düşüyor
        Bakan Şimşek: Yıllık enflasyon düşüyor
        Görseldeki hatayı bulmak büyük dikkat istiyor
        Görseldeki hatayı bulmak büyük dikkat istiyor
        İstanbul'da vale cinayeti
        İstanbul'da vale cinayeti
        Düğün dönüşü feci kaza: Gelin ve damat hayatını kaybetti
        Düğün dönüşü feci kaza: Gelin ve damat hayatını kaybetti
        "İran 24 ila 48 saat içinde İsrail'e saldırabilir"
        "İran 24 ila 48 saat içinde İsrail'e saldırabilir"
        Avrupa'da kura günü!
        Avrupa'da kura günü!
        Emeklilik dilekçesi için acele etmeyin
        Emeklilik dilekçesi için acele etmeyin
        Âşıklar yakalandı
        Âşıklar yakalandı
        Bangladeş'teki protestolarda can kaybı yükseliyor!
        Bangladeş'teki protestolarda can kaybı yükseliyor!
        Yaz günü kara bulutlu!
        Yaz günü kara bulutlu!
        Yusuf Dikeç sordu, Musk yanıt verdi
        Yusuf Dikeç sordu, Musk yanıt verdi
        Olimpiyat şampiyonu!
        Olimpiyat şampiyonu!
        ABD Başkanı Adayı Kennedy'den 'ayı' itirafı
        ABD Başkanı Adayı Kennedy'den 'ayı' itirafı
        Habertürk Anasayfa