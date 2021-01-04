Yeni lider Beşiktaş!

Sezonun ilk haftalarında kötü sonuçlar alınca şampiyonluk için çok şans verilmeyen Beşiktaş, 8'inci haftada 12, 9'uncu haftada 9, 10'uncu haftada 5 ve 11'inci haftada 4'üncülüğe kadar yükseldi. 3 hafta boyunca 4'üncü sırada yer alan siyah beyazlılar, Fenerbahçe'nin maç yapmadığı ve Aytemiz Alanyaspor'un da mağlup olduğu geçen hafta 2'nciliğe yükselmişti. Sergen Yalçın'ın öğrencileri bu hafta da Galatasaray'ın puan kaybetmesiyle liderliğe yükselerek, zirvenin yeni sahibi oldu ve şampiyonluğun en önemli adaylarında biri haline geldi.

En son 2018-2019 sezonunun 2'nci haftası olan 19 Ağustos 2018 tarihinde lider olan ve o tarihten bu yana zirve yüzü göremeyen Beşiktaş, dün akşam aldığı galibiyetle 81 hafta sonra liderlik koltuğunu ele geçirdi.

DÖRT MAÇLIK GALİBİYET SERİSİ YAKALADI

Beşiktaş'ı liderliğe taşıyan, 4 maçlık galibiyet serisi yakalaması oldu. En son 12'nci haftada dört maçlık seri şansı yakalayan siyah beyazlılar, Alanya'ya 2-1 kaybedince bu amacına ulaşamamıştı. Alanyaspor maçından sonra yeni bir seri yakalayan Sergen Yalçın'ın öğrencileri sırasıyla BB Erzurumspor, MKE Ankaragücü, Demir Grup Sivasspor ve Hes Kablo Kayserispor'u yenerek bu sezon ilk kez dört maçlık galibiyet serisine imza atmış oldu.

HEDEF LİDERLİĞİ KORUMAK

Siyah beyazlıların bundan sonraki hedefi, galibiyet serisiyle birlikte liderliği korumak olacak. Beşiktaş, ligin ilk devresinin kalan maçlarında Çaykur Rizespor, Atakaş Hatayspor, Galatasaray, Fatih Karagümrük ve Göztepe ile karşı karşıya gelecek. Bu zorlu seride 15 puan hedefleyen siyah beyazlılar, beşte beş yapamasa bile en az 12 puan alarak ligin ilk devresini zirvede bitireceğine inanıyor.

ERSİN DESTANOĞLU KALEYİ KAPATTI

Daha 4 hafta öncesine kadar kalesinde gördüğü 19 gol ile ligin en çok gol yiyen 4 takımından biri olan Beşiktaş, son dört maçta ise kalesini tamamen kapattı ve az gol yiyen takımlar sıralamasında 8'inciliğe kadar yükseldi. 12'nci haftada maç başına 1.72 gol yeme ortalaması olan siyah beyazlılar, 16'ncı haftada bu rakamı 1.26'ya kadar düşürmeyi başardı. Beşiktaş'ın bu başarıyı yakalamasında hiç şüphesiz kaleci Ersin Destanoğlu'nun katkısı büyük. Kırmızı kart gördüğü Gaziantep FK maçına kadar kaleyi koruyan ve 8 maçta 10 gol yiyen Ersin, kart cezası bitmesine rağmen kaleyi Utku Yuvakuran'dan geri alamamıştı. Ersin'in olmadığı 5 maçta eldivenleri devralan Utku ise bu maçlarda 9 gol yemişti. BB Erzurumspor maçıyla tekrar kaleyi alan Ersin, çok iyi bir performans sergiledi ve 19 yaşındaki file bekçisi son dört maçta kalesine duvar ördü.