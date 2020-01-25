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Türkiye'nin en üst düzey futbol liginde 19. haftaya girilirken, geride kalan süreçte takımların çoğu sezona başladığı teknik adamlarla yollarını ayırdı. Toplamda 10 kulüp teknik direktör değişikliğine giderken 8'inde çalıştırıcılar yerini korudu.
Antalyaspor, Beşiktaş, BtcTurk Yeni Malatyaspor, Gençlerbirliği, Göztepe, Hes Kablo Kayserispor, Kasımpaşa, MKE Ankaragücü, Trabzonspor ve Yukatel Denizlispor'da teknik adam değişikliği kararı verildi.
EN FAZLA DEĞİŞİKLİK KAYSERİSPOR'DA
Bu sezon teknik direktör değişikliğine en çok başvuran kulüp Kayserispor oldu.
Mali açıdan yaşadığı sıkıntıların yanında başarısız sonuçlarla da zor günler geçiren Hes Kablo Kayserispor, sezona Hikmet Karaman ile başladıktan sonra sırasıyla Samet Aybaba, Bülent Uygun ve Robert Prosinecki ile çalıştı.
Kayserispor'u değişiklikte Antalyaspor, Kasımpaşa ve MKE Ankaragücü izledi.
Sezona Bülent Korkmaz idaresinde giren Antalyaspor'da, sonrasında önce Stjepan Tomas'a ardından da Tamer Tuna'ya takım emanet edildi. 2019-2020 sezonuna Kemal Özdeş yönetiminde giren Kasımpaşa, daha sonra göreve gelen Tayfur Havutcu'nun da istifasıyla teknik direktörsüz kaldı. Sezona Metin Diyadin idaresinde başlayan MKE Ankaragücü ise ardından göreve gelen Mustafa Kaplan ile de yollarını ayırdı.
ÜÇ KULÜPTE TEKNİK ADAM ARAYIŞI
Süper Lig'de mücadele eden 3 takımda teknik direktörlük görevine henüz kimse getirilmedi.
Abdullah Avcı ile yola devam etmeyen Beşiktaş, Tayfur Havutcu'nun istifa ettiği Kasımpaşa ile Mustafa Kaplan ile yollarını ayıran MKE Ankaragücü'nde henüz bir isimle anlaşma sağlanmadı.
İKİ KULÜPTE ÇALIŞANLAR
Üç teknik direktör, bu sezon Süper Lig'de iki farklı takımın başına geçti.
Bu sezon içinde Kasımpaşa'dan ayrılan Kemal Özdeş, Sergen Yalçın ile sözleşmesini fesheden BtcTurk Yeni Malatyaspor ile anlaştı. Sezona Göztepe'de başlayan Tamer Tuna, ikinci yarıya Antalyaspor'un başında girdi.
Başkent takımları arasında mekik dokuyan Mustafa Kaplan ise Gençlerbirliği ve MKE Ankaragücü'nün başında maça çıktı.
GÖREVİNİN BAŞINDA 8 TEKNİK ADAM
Süper Lig'de bu sezon 8 takımın teknik direktörü koltuğunu koruyor.
İki sezon üst üste şampiyon olan Galatasaray'da Fatih Terim, lider Demir Grup Sivasspor'da Rıza Çalımbay, Fenerbahçe'de Ersun Yanal, Medipol Başakşehir'de Okan Buruk, Aytemiz Alanyaspor'da Erol Bulut, İttifak Holding Konyaspor'da Aykut Kocaman, Çaykur Rizespor'da İsmail Kartal ile Gaziantep FK'de Marius Sumudica, 2019-2020 sezonunda şimdiye kadar görev yaptı.
TEKNİK DİREKTÖRLER
Süper Lig'de 2019-2020 sezonunda şu ana kadar görev yapan teknik direktörler şöyle:
|Takım
|Teknik direktör
|Antalyaspor
|Bülent Korkmaz, Stjepan Tomas, Tamer Tuna
|Aytemiz Alanyaspor
|Erol Bulut
|Beşiktaş
|Abdullah Avcı, -
|BtcTurk Yeni Malatyaspor
|Sergen Yalçın, Kemal Özdeş
|Çaykur Rizespor
|İsmail Kartal
|Demir Grup Sivasspor
|Rıza Çalımbay
|Fenerbahçe
|Ersun Yanal
|Galatasaray
|Fatih Terim
|Gaziantep FK
|Marius Sumudica
|Gençlerbirliği
|Mustafa Kaplan, Hamza Hamzaoğlu
|Göztepe
|Tamer Tuna, İlhan Palut
|Hes Kablo Kayserispor
|Hikmet Karaman, Samet Aybaba, Bülent Uygun, Robert Prosinecki
|İttifak Holding Konyaspor
|Aykut Kocaman
|Kasımpaşa
|Kemal Özdeş, Tayfur Havutcu, -
|Medipol Başakşehir
|Okan Buruk
|MKE Ankaragücü
|Metin Diyadin, Mustafa Kaplan, -
|Trabzonspor
|Ünal Karaman, Hüseyin Çimşir
|Yukatel Denizlispor
|Yücel İldiz, Mehmet Özdilek
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