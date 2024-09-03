Süper Lig'de yaz transfer döneminin sona ereceği tarih: Transfer dönemi ne zaman bitiyor?
Süper Lig'de perde 9 Ağustos Cuma günü açıldı. Eylül ayının gelişiyle birlikte 24 Haziran'da başlayan yaz transfer döneminin sona ereceği tarih futbolseverlerin gündemini meşgul etmeye başladı. Birbirinden zorlu maçların oynandığı Süper Lig'de, ekipler yeni transferlerle kendi takımlarını güçlendirmeye devam ediyor. Peki, "Transfer dönemi ne zaman bitiyor, Avrupa'da transfer sezonu kapandı mı?" İşte 2024-2025 Süper Lig'de yaz transfer sezonunun sona ereceği tarih...
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Transfer sezonu ne zaman sona erecek sorusu, TFF tarafından yapılan açıklama sonucunda açıklık kazandı. Süper Lig'de kulüpler sahada 11, maç kadrosunda 12, A Takım kadrolarında 14 yabancı futbolcu yer alabilecek. Peki, "Avrupa'da transfer sezonu kapandı mı, transfer dönemi ne zaman bitiyor?" İşte 2024-2025 transfer sezonu tarihleri...
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TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN BİTİYOR?
Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulunun kararına göre, 24 Haziran'da başlayan yaz transfer dönemi 13 Eylül'de sona erecek.
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ARA TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN?
"Ara transfer" olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi ise 13 Ocak 2025'te başlayıp 11 Şubat 2025'te tamamlanacak.
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AVRUPA YAZ TRANSFER DÖNEMİ BİTİŞ TARİHİ
İspanya, Fransa, Almanya, İtalya ve İngiltere'de başta olmak üzere Avrupa'da transfer dönemi 30 Ağustos'ta sona erdi.