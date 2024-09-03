Transfer sezonu ne zaman sona erecek sorusu, TFF tarafından yapılan açıklama sonucunda açıklık kazandı. Süper Lig'de kulüpler sahada 11, maç kadrosunda 12, A Takım kadrolarında 14 yabancı futbolcu yer alabilecek. Peki, "Avrupa'da transfer sezonu kapandı mı, transfer dönemi ne zaman bitiyor?" İşte 2024-2025 transfer sezonu tarihleri...