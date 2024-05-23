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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Coredon Alanyaspor Süper Lig'de son hafta heyecanı başlıyor - Bitexen Antalyaspor Haberleri

        Süper Lig'de son hafta heyecanı başlıyor

        Trendyol Süper Lig'de 38. ve son hafta müsabakaları 24 Mayıs Cuma (yarın) günü oynanacak tek maçla başlayacak. Antalya derbisinde Alanyaspor, Antalyaspor'u konuk edecek.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 23.05.2024 - 10:48 Güncelleme: 23.05.2024 - 10:48
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        Süper Lig'de son hafta heyecanı başlıyor
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        Trendyol Süper Lig’de 38. ve son hafta heyecanı yarın, 25 Mayıs Cumartesi ve 26 Mayıs Pazar günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış karşılaşmasında Corendon Alanyaspor, Antalyaspor'u konuk edecek. Alanya Oba Stadı'nda yapılacak mücadele, saat 20.00'de başlayacak. Ligde şampiyonun belli olacağı haftada lider Galatasaray, deplasmanda Konyaspor ile karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılılar, müsabakadan 1 puan alması halinde şampiyonluğunu ilan edecek. İkinci sıradaki Fenerbahçe ise sahasında İstanbulspor ile karşılaşacak. Sarı-lacivertliler, İstanbulspor'u mağlup eder, Galatasaray da Konyaspor'a yenilirse şampiyon olacak. İki mücadele de 26 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da başlayacak.

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        Süper Lig'de son hafta programı şu şekilde:

        24 Mayıs Cuma (Yarın)

        20.00 Corendon Alanyaspor - Antalyaspor

        25 Mayıs Cumartesi

        16.00 Fatih Karagümrük - Samsunspor

        19.00 Sivasspor - Kayserispor

        26 Mayıs Pazar

        19.00 Fenerbahçe - İstanbulspor

        19.00 Konyaspor - Galatasaray

        19.00 Pendikspor - Gaziantep FK

        19.00 Adana Demirspor - RAMS Başakşehir

        19.00 Kasımpaşa - Beşiktaş

        19.00 Trabzonspor - MKE Ankaragücü

        19.00 Hatayspor - Çaykur Rizespor

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