Süper Lig'de şampiyonu 7 takım belirleyecek: İşte Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kalan maçları!

Galatasaray'ın Antalyaspor'u 4-0 mağlup ettiği haftada, Fenerbahçe'nin evinde Samsunspor ile golsüz berabere kalması zirve yarışını iyice karıştırdı. İki takım arasındaki puan farkı 9'a çıktı. Galatasaray'ın 9, Fenerbahçe'nin ise 10 maçı kaldı. 71 puanla zirvede yer alan Sarı-Kırmızılılar, kalan 27 puanın 21'ini alırsa puanı 92 yapacak. 62 puana sahip olan Sarı-Lacivertliler ise tüm maçlarını kazanırsa puanını 92'ye yükseltebilecek. Bu durumda, rakibi karşısında bir galibiyet, bir beraberlik elde ederek ikili averajı elinde bulunduran Galatasaray Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşacak.

Zirve mücadelesi veren ezeli rakipler, kalan maçlarında 7 kez aynı takımla mücadele edecek. Beşiktaş, Bodrum, Eyüpspor, Sivas, Trabzonspor, Kayseri ve Başakşehir, iki takımın da rakipleri olacak. Bu ekipler karşısında alınacak puanlar şampiyonluk yarışını etkileyecek. Fenerbahçe, ligin ilk yarısında bu rakiplerle oynadığı maçlarda 16 puan toplamayı başardı. Galatasaray ise bu rakipler karşısında toplam 19 puan hanesine yazdırdı. Sadece Eyüpspor ile 2-2 berabere kaldı.

İSTANBUL DIŞINDA 3 MAÇI KALDI

Galatasaray, kalan 9 maçının 4'ünü evinde, 5'ini deplasmanda oynayacak. 5 dış saha karşılaşmasının 2'sinde İstanbul'da sahaya çıkacak. Yani Sarı-Kırmızılılar, kalan 9 maçın sadece 3'ünde İstanbul dışında mücadele edecek. Galatasaray, Samsunspor, Trabzonspor ve Göztepe maçları için İstanbul dışına çıkacak. Fenerbahçe ise kalan 10 maçın 5'ini Kadıköy'de taraftarı önünde oynayacak. Sahaya çıkacağı 5 deplasmanın 1'i İstanbul'da olacak. Sarı-Lacivertliler, Bodrum, Sivas, Gaziantep ve Hatay'a konuk olacak.

MAKSİMUM 98 PUAN

Geçen sezon 38 maçta 10 puanla rekor kırararak şampiyon olan Galatasaray, kalan 9 maçını da kazanırsa 36 maçta 98 puana ulaşacak. Geçen sezon 99 puan toplayan Fenerbahçe ise bu sezon en fazla 92 puana ulaşabilecek.

SÜPER LİG'DE KALAN MAÇLAR

İKİ TAKIM KALAN FİKSTÜRLERİNDE İLK YARIDA KAÇ PUAN TOPLADI?

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GALATASARAY

Beşiktaş (D) (Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 1)

BAY

Samsunspor (D) (Galatasaray: 3 - Samsunspor: 2)

Bodrum FK (E) (Bodrum FK: 0 - Galatasaray: 1)

Eyüpspor (D) (Galatasaray: 2 - Eyüpspor: 2)

Sivasspor (E) (Sivasspor: 2 - Galatasaray: 3)

Trabzonspor (D) (Galatasaray: 4 - Trabzonspor: 3)

Kayserispor (E) (Kayserispor: 1 - Galatasaray: 5)

Göztepe (D) (Galatasaray: 2 - Göztepe: 1)

Başakşehir FK (E) (Başakşehir: 1 - Galatasaray: 2)

FENERBAHÇE

Bodrum FK (D) (Bodrum FK: 0 - Fenerbahçe: 2)

Trabzonspor (E) (Trabzonspor: 2 - Fenerbahçe: 3)

Sivasspor (D) (Fenerbahçe: 4 - Sivasspor: 0)

Kayserispor (E) (Kayserispor: 2 - Fenerbahçe: 6)

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Gaziantep FK (D) (Fenerbahçe: 3 - Gaziantep FK: 1)

Beşiktaş (E) (Beşiktaş: 1 - Fenerbahçe: 0)

Başakşehir FK (D) (Fenerbahçe: 3 - Başakşehir: 1)

Eyüpspor (E) (Eyüpspor: 1 - Fenerbahçe: 1)

Hatayspor (D) (Fenerbahçe: 2 - Hatayspor: 1)

Konyaspor (E) (Konyaspor: 2 - Fenerbahçe: 3)