Süper Lig'de şampiyonluk düğümü çözülüyor! Fenerbahçe ve Galatasaray nasıl şampiyon olur?
2023-2024 Süper Lig sezonun da şampiyon belli oluyor. Ligin kapanış maçlarında Galatasaray deplasmanda Konyaspor'un konuğu olurken, Fenerbahçe İstanbulspor'u ağırlıyor. Şampiyonluk yarışını son maça kadar taşıyan iki ezeli rakip, kupaya uzanmak için sahaya çıkıyor. Zorlu maçlar öncesinde Fenerbahçe ve Galatasaray nasıl şampiyon olur sorusunun yanıtını haberimizde derledik. İşte Fenerbahçe ve Galatasaray'ın şampiyon olduğu senaryolar...
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Süper Lig'de şampiyonluk düğümü çözülüyor... Süper Lig'in son haftasında Fenerbahçe ve Galatasaray şampiyonluk için sahaya çıkıyor. Süper Lig'in 38. haftasına Galatasaray 99 puanla lider olarak girerken, Fenerbahçe 96 puanla 2. sırada yer alıyor. Peki, "Fenerbahçe ve Galatasaray nasıl şampiyon olur, şampiyonluk için kaç puan yeter, genel averaja mı bakılır?" İşte Süper Lig'de Fenerbahçe ve Galatasaray'ın şampiyonluk hesapları...
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FENERBAHÇE NASIL ŞAMPİYON OLUR?
Derbiden galibiyetle ayrılan Fenerbahçe puanını 96'ya yükseltti ve rakibi Galatasaray ile puan farkını üçe indirdi. İkili averaj avantajını elinde bulunduran sarı- lacivertliler son maçını kazanıp sarı- kırmızılıların mağlup olmasını bekleyecek.
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Fenerbahçe'nin şampiyon olabilmesi için İstanbulspor'u evinde mağlup etmesi ve Galatasaray'ın son maçında Konyaspor'a mağlup olması gerekiyor.
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GALATASARAY NASIL ŞAMPİYON OLUR?
TÜMOSAN Konyaspor ile karşılaşacak Galatasaray'a şampiyonluk için 1 puan yeterli olacak. Olası her türlü galibiyet senaryosunda sarı kırmızılılar kupaya uzanan taraf olacak.
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ŞAMPİYONLUKTA İKİLİ AVERAJA MI, GENEL AVERAJA MI BAKILIYOR?
Süper Lig'de aynı puandaki iki takım arasındaki sıralamada ilk olarak ikili averaja bakılıyor. Deplasman golünün önem arz etmediği sistemde ilk olarak puan farkına, ardından iki maçtaki takımların fark sayısına bakılıyor.
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Söz konusu durumda da eşitlik bozulmadığı takdirde ise genel averaja bakılıyor.
Genel averajda da eşitlik devam ederse takımların ligde attıkları gol sayısına bakılıyor.
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Yukarıdaki bu şartlara rağmen eşitlik devam ediyorsa hükmen yenilgisi olmayan takım üstün sayılır.
Bütün bu şartlara rağmen eşitliğin devam etmesi halinde belirtilen esaslara göre ilgili takımlar arasında yapılacak tek maçlı eleme usulü uygulanacak bir müsabaka neticesinde kazanan takım üstün sayılarak nihai sonuç alınır. Bu müsabakanın da berabere sonuçlanması halinde altın gol atılana kadar yeni müsabaka başlatılır.