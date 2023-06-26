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Süper Lig'de harcama limitleri belli oldu!

Son dakika haberine göre Süper Lig'de yeni sezonda takımların harcama limitleri belli oldu!

Giriş: 26.06.2023 - 09:52 | Güncelleme: ABONE OL
Süper Lig'de harcama limitleri belli oldu!
HABERTURK.COM

Kulüp Lisans Kurulu, 22 Haziran 2023 tarihli toplantısında 2023-2024 Sezonu Süper Lig Takım Harcama Limitleri'ni belirledi.

Süper Lig Takımlar*

Takım Harcama Limiti ( TL)

% 30 Sapma Dahil Takım Harcama Limiti ( TL)

1.GALATASARAY A.Ş.

1.481.993.670

1.926.591.771

2.FENERBAHÇE A.Ş.

1.477.590.736

1.920.867.957

3.BEŞİKTAŞ A.Ş.

824.736.642

1.072.157.634

4.ADANA DEMİRSPOR A.Ş.

290.190.379

377.247.493

5.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK

334.277.929

434.561.308

6.TRABZONSPOR A.Ş.

992.606.654

1.290.388.651

7.VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK

136.154.052

177.000.267

8.ARABAM.COM KONYASPOR

319.166.302

414.916.193

9.YUKATEL KAYSERİSPOR

242.722.140

315.538.782

10.KASIMPAŞA A.Ş.

117.584.111

152.859.344

11.MKE ANKARAGÜCÜ

395.788.473

514.525.015

12.İSTANBULSPOR A.Ş.

147.927.800

192.306.141

13.FRAPORT TAV ANTALYASPOR

124.888.940

162.355.622

14.DEMİR GRUP SİVASSPOR

156.174.521

203.026.877

15.CORENDON ALANYASPOR

248.392.838

322.910.690

16.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.

260.500.613

338.650.796

17.ATAKAŞ HATAYSPOR

332.867.347

432.727.551

18.YILPORT SAMSUNSPOR

196.489.513

255.436.367

19.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.

196.489.513

255.436.367

20.PENDİKSPOR FUTBOL A.Ş.

196.489.513

255.436.367

TFF'den yapılan açıklamada şu ifadelere de yer verildi:

Kulüp Lisans ve Finansal Sürdürülebilirlik Talimatının EK XIII F Maddesinde belirtildiği üzere, T sezonunda Süper Lig'de yer almamış kulüplerin profesyonel futbol takımı harcama limitleri T sezonunu Süper Lig'i 7-15 sıralarında tamamlamış kulüpler için T+1 sezonu için onaylanan Takım Harcama Limitlerinin (harcama tutarı en yüksek ve en düşük takım dahil edilmeyerek) ortalaması alınacaktır.

Kulüp Lisans ve Finansal Sürdürülebilirlik Talimatının EK XIII G Maddesinde belirtildiği üzere, kulüpler için belirlenen takım harcama limitleri belirtilen gerekçelerle ve usullerle, 15 Aralık tarihine kadar yapılacak başvurular ve her iki transfer ve tescil döneminin son günü en geç saat 18:00'e kadar yapılacak başvurular üzerine Kulüp Lisans Kurulu tarafından artırılabilir.

**Sıralama, 2022-2023 Sezonu Süper Lig sezon sonu puan durumuna göre düzenlenmiştir.

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