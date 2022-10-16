22 şampiyonluğu olan Galatasaray'ın 4 yıldızı varken, 19 şampiyonluğu olan Fenerbahçe'nin 3 yıldızı vardır. Beşiktaş 2021 şampiyonluğu sonrası 16. zaferiyle 4. yıldıza yaklaşmıştır. Trabzonspor 1 yıldıza sahiptir ve 3 şampiyonluk daha alması halinde 2 yıldıza sahip olacaktır. Bursaspor ve Başakşehir'in ise yıldızı yoktur.