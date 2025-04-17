Süper Lig'de haftanın hakemleri belli oldu!
Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında görev alacak hakemler açıklandı.
Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında düdük çalacak hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulundan (MHK) yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar:
Yarın:
20.00 Atakaş Hatayspor-TÜMOSAN Konyaspor: Halil Umut Meler
20.00 Galatasaray-Sipay Bodrum FK: Mehmet Türkmen
19 Nisan Cumartesi:
13.30 Kasımpaşa-Net Global Sivasspor: Ali Şansalan
16.00 Adana Demirspor-Trabzonspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy
19.00 Göztepe-Beşiktaş: Ozan Ergün
20 Nisan Pazar:
13.30 RAMS Başakşehir-Gaziantep FK: Zorbay Küçük
16.00 Çaykur Rizespor-ikas Eyüpspor: Ümit Öztürk
19.00 Fenerbahçe-Bellona Kayserispor: Oğuzhan Çakır
21 Nisan Pazartesi:
20.00 Corendon Alanyaspor-Reeder Samsunspor: Atilla Karaoğlan