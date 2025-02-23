Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        63
        Fenerbahçe
        FB
        57
        Reeder Samsunspor
        SAMS
        46
        Beşiktaş
        BJK
        41
        ikas Eyüpspor
        EYP
        40
        Göztepe
        GÖZ
        35
        Rams Başakşehir
        İBFK
        33
        Kasımpaşa
        KSM
        31
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        30
        Onvo Antalyaspor
        ANT
        30
        Trabzonspor
        TS
        29
        Gaziantep FK
        GFK
        29
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        28
        Tümosan Konyaspor
        KON
        25
        Net Global Sivasspor
        SVS
        24
        Sipay Bodrum FK
        BOD
        23
        Bellona Kayserispor
        KYS
        21
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        13
        Adana Demirspor
        ADS
        3
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Süper Lig'de günün VAR hakemleri açıklandı - Futbol Haberleri

        Süper Lig'de günün VAR hakemleri açıklandı

        Trendyol Süper Lig'de bugün oynanacak 3 karşılaşmanın Video Yardımcı Hakemi (VAR) açıklandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 23.02.2025 - 12:46 Güncelleme: 23.02.2025 - 12:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        Süper Lig'de günün VAR hakemleri açıklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında bugün 3 maç oynanacak.

        Kayserispor, saat 13.30'da Göztepe'yi konuk edecek. Hakem Cihan Aydın'ın düdük çalacağı mücadelede Murat Şener ile Murat Altan yardımcılıklarını yapacak. Maçın 4. hakemi Melih Aldemir olacak. Bu karşılaşmanın VAR koltuğunda Helder Carvalho oturacak. AVAR'da Abdullah Buğra Taşkınsoy eşlik edecek.

        Günün ikinci karşılaşması Corendon Alanyaspor ile Adana Demirspor arasında oynanacak. Ozan Ergün'ün yöneteceği müsabaka saat 16.00'da başlayacak. Ergün'ün yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ile Bahtiyar Birinci yapacak. Mücadelenin 4. hakemi Aybertk Demirbaş olacak. İki ekip arasındaki maçta VAR'da Bruno Esteves, AVAR'da Deniz Caner Özaral görev yapacak.

        Günün son maçında Trabzonspor ile Gaziantep Futbol Kulübü saat 19.00'da kozlarını paylaşacak. Hakem Atilla Karaoğlan'ın düdük çalacağı mücadelede Ceyhun Sesigüzel ile Erkan Akbulut yardımcı hakem olarak sahaya çıkacak. Ömer Tolga Güldibi'nin 4. hakem olarak görev alacağı karşılaşmanın VAR koltuğunda Alejandro Quintera Gonzalez oturacak. AVAR'da İbrahim Çağlar Uyarcan eşlik edecek.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        AK Parti'de Büyük Kongre günü
        AK Parti'de Büyük Kongre günü
        Okan Buruk'tan derbi hazırlığı
        Okan Buruk'tan derbi hazırlığı
        YouTube'un gizli kalan tarafı!
        YouTube'un gizli kalan tarafı!
        "Musk'ın Kanada vatandaşlığı iptal edilsin" kampanyası
        "Musk'ın Kanada vatandaşlığı iptal edilsin" kampanyası
        Yunan adalarında sismik hareketlilik sürüyor
        Yunan adalarında sismik hareketlilik sürüyor
        Fenerbahçe, ligde puan farkını kapatmak istiyor!
        Fenerbahçe, ligde puan farkını kapatmak istiyor!
        "Beni ölümle tehdit ediyor"
        "Beni ölümle tehdit ediyor"
        Almanya sandık başında
        Almanya sandık başında
        Meteoroloji'den Karadeniz için tipi uyarısı!
        Meteoroloji'den Karadeniz için tipi uyarısı!
        Bu 6 alışkanlık metabolizmayı yavaşlatıyor
        Bu 6 alışkanlık metabolizmayı yavaşlatıyor
        Derbide gözler onlarda olacak!
        Derbide gözler onlarda olacak!
        Buzlanan yolda kayan otomobil taksi ve 2 eve çarptı
        Buzlanan yolda kayan otomobil taksi ve 2 eve çarptı
        İstanbul Boğazı 'dondu'
        İstanbul Boğazı 'dondu'
        İki aile arasında silahlı kavga: 3 ölü, 7 yaralı
        İki aile arasında silahlı kavga: 3 ölü, 7 yaralı
        Büyük acının ardından ilk kez konuştu
        Büyük acının ardından ilk kez konuştu
        Herkesin yaptığı ama yanlış olan o hareket!
        Herkesin yaptığı ama yanlış olan o hareket!
        "Kaçış planını ben çizdim"
        "Kaçış planını ben çizdim"
        "Toksik pozitiflik" nasıl zarar veriyor?
        "Toksik pozitiflik" nasıl zarar veriyor?
        Mertens’in pili bitiyor!
        Mertens’in pili bitiyor!
        Habertürk Anasayfa