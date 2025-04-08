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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Süper Lig'de 30. haftanın VAR kayıtları açıklandı! - Futbol Haberleri

        Süper Lig'de 30. haftanın VAR kayıtları açıklandı!

        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında oynanan karşılaşmaların VAR kayıtlarını açıkladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.04.2025 - 20:14 Güncelleme: 08.04.2025 - 20:59
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        30. haftanın VAR kayıtları açıklandı!
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        TFF, Süper Lig’in 30. haftasında oynanan karşılaşmaların Video Yardımcı Hakem (VAR) kayıtlarını Youtube hesabından ses ve görüntülü olarak paylaştı.

        Videoda yer alan maçlar ve alınan kararlar şöyle:

        - Adana Demirspor - Kayserispor müsabakasının 90+1. dakikasında ev sahibi atağı sonrası hakem Direnç Tonusluoğlu, VAR’dan uyarı alarak kenara geldi. Kayserisporlu oyuncu Gökhan Sazdağı’nın Tayfun’a yaptığı müdahale ile ilgili ‘potansiyel kırmızı kart incelemesi’ni yapan Tonusluoğlu, sahaya dönerek Gökhan’a direkt kırmızı kart gösterdi.

        - Çaykur Rizespor - Sivasspor maçının 67. dakikasında hakem Oğuzhan Çakır, ceza sahasında ‘potansiyel elle oynama nedeniyle sahada inceleme’ önerisi aldı. Emrecan Bulut’un ceza sahası son çizgisinde içeriye çevirdiği top sonrası Samuel Moutoussamy’in eliyle müdahalesini tespit eden Çakır, ev sahibi lehine penaltı kararı verdi.

        - Antalyaspor - Samsunspor karşılaşmasının 26. dakikasında ev sahibinin golü sonrası Ümit Öztürk pozisyonu izlemek için VAR monitörüne geldi. AVAR’ın "Kafa vuruşundan sonra savunmadaki oyuncu kurtarma yapıyor. Kurtarmanın ardından korner bayrağının orada bulunan oyuncu ofsaytta" ifadesinin ardından pozisyonu farklı açılardan izleyen Öztürk sahaya dönerek golü iptal etti.

        - Kasımpaşa - Beşiktaş mücadelesinin 42. dakikasında Tayyip Talha Sanuç’un Yasin Özcan’a yaptığı müdahale sonrası hakem Kadir Sağlam, Tayyip’e sarı kart gösterdi. VAR’dan ‘ciddi faul nedeniyle sahada inceleme’ önerisi alan Sağlam, kenara gelerek pozisyonu izledi. Sahaya dönerek sarı kartı iptal eden Kadir Sağlam, Tayyip Talha Sanuç’a doğrudan kırmızı kart gösterdi.

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