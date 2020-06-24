Galatasaray son saniyede lige havlu attı, Trabzonspor, yine son saniyede zirveyi Başakşehir'e bıraktı. Hatanın affının olmayacağı dönemde İstanbul ekibi, avantajı kaptı. İşte Süper Lig'de 28. haftanın panoraması

Oğuzhan Genç ogenc@haberturk.com

Süper Lig'in 28. haftasında neler olmadı ki... 6 saniye kuralını yıllar sonra hatırladık... Onun tartışması bitmeden Alanya'da olanlara şaştık kaldık. Ekranları hiç olmadığı kadar demeç savaşları kaplarken kimin doğruyu söylediğini anlamakta zorlandık!

SON SANİYE YIKIMLARI

Ancak sonuç olarak; Galatasaray bir ara 10 kişi 3-1 yaptığı maçta Gaziantep'e son saniye penaltısıyla takıldı. Trabzonspor, "Kazandım" derken Bakasetas'ın son saniyedeki füzesiyle yıkıldı. Başakşehir liderlik koltuğuna otururken zirve yarışında 90+'lardaki kayıplar önemli bir fark yarattı.

Başakşehir'in 8 puan gerisine düşen Galatasaray, bu sezon son anlarda 8 puan bıraktı. Trabzonspor, son saniyelerde 6 puandan olurken Başakşehir ise 4 puan bıraktı. İşte o tablo:

Galatasaray: 8 puan

Galatasaray - Konyaspor: 1-1 (90+6')

Yeni Malatyaspor - Galatasaray: 1-1 (90')

Galatasaray - Ankaragücü: 2-2 (88', 90+1')

Galatasaray - Gaziantep FK: 3-3 (90+15)

Trabzonspor: 6 puan

Sivasspor - Trabzonspor: 2-1 (90+5')

Trabzonspor - Galatasaray: 1-1 (90')

Alanyaspor - Trabzonspor: 2-2 (90+5')

Başakşehir: 4 puan

Başakşehir - Fenerbahçe: 1-2 (90+3')

Başakşehir - Trabzonspor: 2-2 (90+6)

DENİZLİ'DE İLGİNÇ BİR GECE!

Koronanın ardından lige Antalya yenilgisi ile başlayan Beşiktaş, Denizli'de şov yaptı. Havai fişeklerle başlayan gecede Diaby bile gol attı! Akıllarda ise tek soru vardı: Şu maçtaki beceri, birkaç maçta daha olsa Beşiktaş için sıralamada değişim nasıl olurdu?

PAŞA COŞTU BİR KERE

Zirvedekileri konuşmaktan unutuluyor ama şu an Kasımpaşa'nın yakaladığı çıkış şapka çıkarılacak cinsten. Son olarak Fenerbahçe'yi yendiler. Üst üste 4 galibiyete ulaşırken son 6 haftada 5 galibiyet ve 1 beraberlikle 16 puan topladılar.

FENERBAHÇE İÇİN SÖZÜN BİTTİĞİ YER

Fenerbahçe için ise söylenecek şeyler tükendi artık. Bu sezon bir an önce bitsin ve yeni sezona dair planlamalar başlasın.

HAFTANIN İYİLERİ

Takım: Kasımpaşa

Teknik direktör: Robert Prosinecki (Kayserispor)

Futbolcu: Burak Yılmaz (Beşiktaş)

HAFTANIN KÖTÜLERİ

Takım: Fenerbahçe

Teknik direktör: İlhan Palut (Göztepe)

Futbolcu: Hosseini (Trabzonspor)

29. HAFTANIN PROGRAMI

26 Haziran Cuma

21.00 Beşiktaş - İH Konyaspor

27 Haziran Cumartesi

18.30 Fenerbahçe - Yeni Malatyaspor

21.00 Trabzonspor - Ankaragücü

21.00 Göztepe - Alanyaspor

28 Haziran Pazar

18.30 Sivasspor - Kayserispor

18.30 Çaykur Rizespor - Denizlispor

21.00 Başakşehir - Galatasaray

21.00 Gaziantep FK - Antalyaspor

29 Haziran Pazartesi

21.00 Gençlerbirliği - Kasımpaşa