03 MART 2020
WhatsApp Hattı
HaberlerFutbol

Süper Lig'de 24. haftanın panoraması

03.03.2020 - 15:54 | Güncelleme: ABONE OL
Habertürk Google News Abonelik
Süper Lig

İdlib'de gerçekleşen saldırının gölgesinde geçen bir haftaydı. Yeşil sahada futbol arka planda kalırken birlik ve beraberlik mesajları öne çıktı. Zirvenin 4 atlısı da kazandı. Fenerbahçe'de Ersun Yanal dönemi noktalandı. İşte Süper Lig'de 24. haftanın panoraması

 * İdlib'de gerçekleşen saldırı Türkiye'yi yasa boğdu. Tüm ülke şehitlerine ağlarken böyle bir ortamda futbolun anlamı yoktu. Herkesin beklentisi maçların ertelenmesiydi ama gerçekleşmedi.

*Tüm karşılaşmaların öncesinde ve sonrasında birlik ve beraberlik mesajları art arda geldi. Sivassporlu Mert Hakan Yandaş'ın sözleri durumu özetleyişiydi:

"Bu sahaya çıktığım için utanıyorum ama mecburuz. İnsanlar nasıl işlerine gidiyorsa biz de bugün bu sahaya çıkmak zorundaydık."

HAFTANIN İYİLERİ

Takım: Beşiktaş

Teknik direktör: Robert Prosinecki (Kayserispor)

Futbolcu: Nwakaeme (Trabzonspor)

HAFTANIN KÖTÜLERİ

Takım: Yeni Malatyaspor

Teknik direktör: Kemal Özdeş

Futbolcu: Milos Stanojevic (Ankaragücü)

ZİRVENİN 4 ATLISI VE KRİTİK 2 HAFTA

* Kıran kırana bir şampiyonluk yarışı devam ediyor. Başakşehir, Trabzonspor, Galatasaray ve Sivasspor bu hafta kazandı.

* 4. sıradaki Sivas'ın lider Başakşehir ile arasında sadece 1 puan, 5. Beşiktaş'la ise 8 puan fark var.

*İlk 4 sıra keskin bir şekilde ayrılırken gözler de artık fikstüre çevrildi.

* Bu 4'lünün içindeki ilk büyük kırılmayı ise önümüzdeki iki hafta içerisinde görmemiz mümkün:

25. hafta:

Gaziantep - Trabzonspor

Göztepe - Başakşehir

Sivasspor - Galatasaray

(11 Mart - Yeni Malatyaspor - Trabzonspor, erteleme maçı)

26. hafta

Galatasaray - Beşiktaş

Trabzonspor - Başakşehir

Antalyaspor - Sivasspor

MALUMUN İLAMI

Gaziantep ve Başakşehir galibiyetleri ile ikinci yarıya başlayan Fenerbahçe'de yolun sonunun aydınlık olacağı bekleniyordu ama bahar havası çabuk kışa döndü. Trabzonspor yenilgisinin ardından bir daha kendine gelemedi sarı-lacivertliler...Alanya beraberliği, sonrasında Ankaragücü yenilgisi ve Kadıköy'de Galatasaray'a 20 yıllık yenilmezlik serisinin kaybedilişi... Bu hafta da Antalya'da yaşanan kayıp. 5 haftada uçan 19 puan... Ve doğal olarak Ersun Yanal dönemi de artık sona erdi.

Süper Lig'deki 24. hafta mücadelelerinde birçok futbolcu, gol sevincinin ardından asker selamı vererek İdlib şehitlerimizi andı.

HOCA ETKİSİ

Beşiktaş, Alanyaspor karşısında kazanırken oynadığı futbolla da beğeni topladı. Alanya gibi bir deplasmanda geriye düşmesine rağmen siyah-beyazlılar pes etmedi ve üstün bir oyunla maçı çevirdi. Sergen Yalçın'la çıkılan 5 maçta 10 puan toplayan Beşiktaş, ilk yarıda aynı dönemi 5 puanla geçirmişti. Takım böyle oynarken akıllarda ise şu soru kalıyor: Daha mı erken gelseydi?

KAYSERİ DİRENİŞİ, MALATYA'NIN ÇÖKÜŞÜ

Şampiyonluk yarışı kadar küme düşme hattında da bitime 10 hafta kala heyecan doruk noktasında. Ligin dibine demir atan Kayserispor, 4 hafta önce 15. sıradaki Antalya'nın 7 puan gerisindeydi ve umutlarını tüketmiş bir görüntüdeydi.

Şimdi 15. sıradaki Konyaspor'un sadece 3 puan gerisindeler. Prosinecki önderliğinde düşmeme direnişi devam ediyor. Avrupa kupalarından bahseden Yeni Malatyaspor ise dibe vurdu. Üst üste 6, son 8 maçta ise 7 yenilgi aldılar. Düşme hattıyla aralarında 4 puan var.

TakımlarOGBMAYAVP
1.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR24147346242249
2.TRABZONSPOR23146354252948
3.GALATASARAY24146442182448
4.DEMİR GRUP SİVASSPOR24146445261948
5.BEŞİKTAŞ2412483831740
6.AYTEMİZ ALANYASPOR24116742241839
7.FENERBAHÇE24116744311339
8.GÖZTEPE239772925434
9.GAZİANTEP FK248793539-431
10.YUKATEL DENİZLİSPOR2476112332-927
11.GENÇLERBİRLİĞİ2476113242-1027
12.FRAPORT TAV ANTALYASPOR2468102742-1526
13.BTCTURK YENİ MALATYASPOR2366113534124
14.ÇAYKUR RİZESPOR2373132439-1524
15.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR24410101932-1322
16.KASIMPAŞA2455143149-1820
17.MKE ANKARAGÜCÜ2448122042-2220
18.HES KABLO KAYSERİSPOR2447132556-3119

 

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Dünya Sağlık Örgütü'nden korkutan açıklama
Dünya Sağlık Örgütü'nden korkutan açıklama
İnternet fenomeninin aracı alev alev yandı
İnternet fenomeninin aracı alev alev yandı
'Bu olaylardan sütüm kesildi' dedi ve ekledi...
'Bu olaylardan sütüm kesildi' dedi ve ekledi...
Papa koronavirüs mü? Test sonuçları belli oldu
Papa koronavirüs mü? Test sonuçları belli oldu
İspanya'da polis ve jandarmadan
İspanya'da polis ve jandarmadan "maaşların ülke genelinde eşitlenmesi" eylemi
Almanya ırkçılıkla mücadele için önce sorunla yüzleşmeli
Almanya ırkçılıkla mücadele için önce sorunla yüzleşmeli
Çorum'da denetim yapan zabıta memuru iş yeri sahibi tarafından bıçakla yaralandı
Çorum'da denetim yapan zabıta memuru iş yeri sahibi tarafından bıçakla yaralandı
Emine Erdoğan,
Emine Erdoğan, "Milli Egemenliğin 100. Yılında Türk Kadını Özel Oturumu"nda konuştu (1) - ANKARA

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X