İdlib'de gerçekleşen saldırının gölgesinde geçen bir haftaydı. Yeşil sahada futbol arka planda kalırken birlik ve beraberlik mesajları öne çıktı. Zirvenin 4 atlısı da kazandı. Fenerbahçe'de Ersun Yanal dönemi noktalandı. İşte Süper Lig'de 24. haftanın panoraması

* İdlib'de gerçekleşen saldırı Türkiye'yi yasa boğdu. Tüm ülke şehitlerine ağlarken böyle bir ortamda futbolun anlamı yoktu. Herkesin beklentisi maçların ertelenmesiydi ama gerçekleşmedi.

*Tüm karşılaşmaların öncesinde ve sonrasında birlik ve beraberlik mesajları art arda geldi. Sivassporlu Mert Hakan Yandaş'ın sözleri durumu özetleyişiydi:

"Bu sahaya çıktığım için utanıyorum ama mecburuz. İnsanlar nasıl işlerine gidiyorsa biz de bugün bu sahaya çıkmak zorundaydık."

HAFTANIN İYİLERİ

Takım: Beşiktaş

Teknik direktör: Robert Prosinecki (Kayserispor)

Futbolcu: Nwakaeme (Trabzonspor)

HAFTANIN KÖTÜLERİ

Takım: Yeni Malatyaspor

Teknik direktör: Kemal Özdeş

Futbolcu: Milos Stanojevic (Ankaragücü)

ZİRVENİN 4 ATLISI VE KRİTİK 2 HAFTA

* Kıran kırana bir şampiyonluk yarışı devam ediyor. Başakşehir, Trabzonspor, Galatasaray ve Sivasspor bu hafta kazandı.

* 4. sıradaki Sivas'ın lider Başakşehir ile arasında sadece 1 puan, 5. Beşiktaş'la ise 8 puan fark var.

*İlk 4 sıra keskin bir şekilde ayrılırken gözler de artık fikstüre çevrildi.

* Bu 4'lünün içindeki ilk büyük kırılmayı ise önümüzdeki iki hafta içerisinde görmemiz mümkün:

25. hafta:

Gaziantep - Trabzonspor

Göztepe - Başakşehir

Sivasspor - Galatasaray

(11 Mart - Yeni Malatyaspor - Trabzonspor, erteleme maçı)

26. hafta

Galatasaray - Beşiktaş

Trabzonspor - Başakşehir

Antalyaspor - Sivasspor

MALUMUN İLAMI

Gaziantep ve Başakşehir galibiyetleri ile ikinci yarıya başlayan Fenerbahçe'de yolun sonunun aydınlık olacağı bekleniyordu ama bahar havası çabuk kışa döndü. Trabzonspor yenilgisinin ardından bir daha kendine gelemedi sarı-lacivertliler...Alanya beraberliği, sonrasında Ankaragücü yenilgisi ve Kadıköy'de Galatasaray'a 20 yıllık yenilmezlik serisinin kaybedilişi... Bu hafta da Antalya'da yaşanan kayıp. 5 haftada uçan 19 puan... Ve doğal olarak Ersun Yanal dönemi de artık sona erdi.

Süper Lig'deki 24. hafta mücadelelerinde birçok futbolcu, gol sevincinin ardından asker selamı vererek İdlib şehitlerimizi andı.

HOCA ETKİSİ

Beşiktaş, Alanyaspor karşısında kazanırken oynadığı futbolla da beğeni topladı. Alanya gibi bir deplasmanda geriye düşmesine rağmen siyah-beyazlılar pes etmedi ve üstün bir oyunla maçı çevirdi. Sergen Yalçın'la çıkılan 5 maçta 10 puan toplayan Beşiktaş, ilk yarıda aynı dönemi 5 puanla geçirmişti. Takım böyle oynarken akıllarda ise şu soru kalıyor: Daha mı erken gelseydi?

KAYSERİ DİRENİŞİ, MALATYA'NIN ÇÖKÜŞÜ

Şampiyonluk yarışı kadar küme düşme hattında da bitime 10 hafta kala heyecan doruk noktasında. Ligin dibine demir atan Kayserispor, 4 hafta önce 15. sıradaki Antalya'nın 7 puan gerisindeydi ve umutlarını tüketmiş bir görüntüdeydi.

Şimdi 15. sıradaki Konyaspor'un sadece 3 puan gerisindeler. Prosinecki önderliğinde düşmeme direnişi devam ediyor. Avrupa kupalarından bahseden Yeni Malatyaspor ise dibe vurdu. Üst üste 6, son 8 maçta ise 7 yenilgi aldılar. Düşme hattıyla aralarında 4 puan var.

Takımlar O G B M A Y AV P 1. MEDİPOL BAŞAKŞEHİR 24 14 7 3 46 24 22 49 2. TRABZONSPOR 23 14 6 3 54 25 29 48 3. GALATASARAY 24 14 6 4 42 18 24 48 4. DEMİR GRUP SİVASSPOR 24 14 6 4 45 26 19 48 5. BEŞİKTAŞ 24 12 4 8 38 31 7 40 6. AYTEMİZ ALANYASPOR 24 11 6 7 42 24 18 39 7. FENERBAHÇE 24 11 6 7 44 31 13 39 8. GÖZTEPE 23 9 7 7 29 25 4 34 9. GAZİANTEP FK 24 8 7 9 35 39 -4 31 10. YUKATEL DENİZLİSPOR 24 7 6 11 23 32 -9 27 11. GENÇLERBİRLİĞİ 24 7 6 11 32 42 -10 27 12. FRAPORT TAV ANTALYASPOR 24 6 8 10 27 42 -15 26 13. BTCTURK YENİ MALATYASPOR 23 6 6 11 35 34 1 24 14. ÇAYKUR RİZESPOR 23 7 3 13 24 39 -15 24 15. İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR 24 4 10 10 19 32 -13 22 16. KASIMPAŞA 24 5 5 14 31 49 -18 20 17. MKE ANKARAGÜCÜ 24 4 8 12 20 42 -22 20 18. HES KABLO KAYSERİSPOR 24 4 7 13 25 56 -31 19