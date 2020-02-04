04 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
* Haftanın maçı, sezonun şu ana kadarki en heyecanlısıydı. Trabzonspor ile Fenerbahçe'nin düellosunu izleyenler nefes dahi alamadı. Top bir o kalede, bir kaledeydi. Ancak Uğurcan ve Sörloth farkı, 3 puanı Fırtına'ya getirdi. İyi futbol ise Fenerbahçe'nin tesellisiydi.
* Ertesi gün lider Sivas kazanır diye beklerken 5 yedi. Zirvede tüm hesaplar revize edildi. Trabzonspor eksik maçını da yenerse liderle puanı eşitliyor. Bitti, havlu attı denilen Galatasaray, 6. sırada olmasına rağmen "mayıs" hayali kuruyor.
* Beşiktaş, yeni hocası Sergen Yalçın'la Rize deplasmanında hayata döndü. Özellikle ilk yarıdaki oyun iyi şeyler vadetti ama defansın rakip forvetler kadar Karius'u da tutması gerekli.
* Alt tarafta ise bu hafta ilginç bir durum vardı. 10. sıradan itibaren kimse 3 puan kazanamadı. Artık son 14 hafta. Süper Lig'de kalmak isteyenler bir an önce ayağa kalkmalı.
HAFTANIN İYİLERİ
Takım: Trabzonspor
Fırtına, Fenerbahçe karşısında geriye düşse de esmeyi bildi. Büyük maçlardaki kabus çok uzaklarda kaldı. Artık derbilerde yenilmez bir Trabzonspor var.
Futbolcu: Maxim (Gaziantep FK)
Bir transfer ilk maçında ancak bu kadar "Maximum" verim verebilirdi. Rumen futbolcu, attığı goller kadar oyunuyla da maça damga vurdu. Ayrıca Sörloth ve Uğurcan Çakır'ı da bu hafta için unutmamalı.
Teknik direktör: Sumudica (Gaziantep FK)
Ligin ikinci yabancı hocasından biri, lideri dağıttı. Sivasspor neye uğradığını şaşırdı ancak böyle önemli bir zaferin üstüne rakip futbolcuya yaptıpı hareket şık olmadı.
Genç: Uğurcan Çakır (Trabzonspor)
Sörloth ileride harikalar yaratırken o ise kalesine duvar örmekle meşguldü. İnanılmaz kurtarışlarla çok önemli bir 3 puanı getirdi.
HAFTANIN KÖTÜLERİ
Takım: Sivasspor
Yiğidolar'ı izlerken gördüklerimize inanamadık. Zirve yolunda iş kazaları olacaktır tabii ancak 5 golü de açıklamak zor.
Futbolcu: Loris Karius
Beşiktaş yeni hocasıyle iyi başlamışken, golü de bulmuşken inanılmaz bir hatayla rakibe gol hediye etti. Neredeyse her maç benzer hatalar. Sergen Yalçın'ın ilk aşamada çözmesi gereken sorunlardan biri.
Teknik direktör: Rıza Çalımbay
Rıza hoca, "Haftanın iyileri"nin gediklisi olmuştu ama 5-1'den sonra ne yazık ki burada. Önce Rizespor beraberliği, sonra da Gaziantep'te yaşanan hezimet. Rüyayı gerçekleştirmek istiyorlarsa bunu unutmaları şart.
21. HAFTA PROGRAMI
7 Şubat Cuma
20.00 BtcTurk Yeni Malatyaspor - MKE Ankaragücü
8 Şubat Cumartesi
14.00 İttifak Holding Konyaspor - Yukatel Denizlispor
17.00 Gençlerbirliği - Trabzonspor
17.00 Beşiktaş - Gaziantep FK
20.00 Fenerbahçe - Aytemiz Alanyaspor
9 Şubat Pazar
13.30 Hes Kablo Kayserispor - Antalyaspor
16.00 Demir Grup Sivasspor - Medipol Başakşehir
19.00 Kasımpaşa - Galatasaray
10 Şubat Pazartesi
20.00 Göztepe - Çaykur Rizespor
PUAN DURUMU
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1. SİVASSPOR
|20
|12
|5
|3
|39
|23
|16
|41
|2. BAŞAKŞEHİR
|20
|11
|6
|3
|39
|21
|18
|39
|3. TRABZONSPOR
|19
|11
|5
|3
|43
|20
|23
|38
|4. ALANYASPOR
|20
|11
|5
|4
|40
|19
|21
|38
|5. FENERBAHÇE A.Ş.
|20
|11
|4
|5
|39
|23
|16
|37
|6. GALATASARAY A.Ş.
|20
|10
|6
|4
|32
|17
|15
|36
|7. BEŞİKTAŞ A.Ş.
|20
|10
|3
|7
|31
|27
|4
|33
|8. GÖZTEPE A.Ş.
|20
|8
|6
|6
|25
|22
|3
|30
|9. GAZİANTEP FK
|20
|7
|6
|7
|31
|32
|-1
|27
|10. YENİ MALATYASPOR
|19
|6
|6
|7
|34
|28
|6
|24
|11. ÇAYKUR RİZESPOR
|20
|7
|3
|10
|21
|30
|-9
|24
|12. DENİZLİSPOR
|20
|6
|5
|9
|21
|29
|-8
|23
|13. GENÇLERBİRLİĞİ
|20
|5
|6
|9
|30
|37
|-7
|21
|14. KONYASPOR
|20
|4
|7
|9
|16
|27
|-11
|19
|15. ANTALYASPOR
|20
|4
|6
|10
|18
|36
|-18
|18
|16. KASIMPAŞA
|20
|4
|4
|12
|28
|43
|-15
|16
|17. MKE ANKARAGÜCÜ
|20
|2
|8
|10
|17
|37
|-20
|14
|18. KAYSERİSPOR
|20
|2
|5
|13
|19
|52
|-33
|11
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