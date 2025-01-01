Süper Lig'de 18. haftanın hakemleri belli oldu
Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde bu hafta görev alacak hakemler şu şekilde:
3 OCAK CUMA
20.00 Corendon Alanyaspor-TÜMOSAN Konyaspor: Zorbay Küçük
20.00 Çaykur Rizespor-Beşiktaş: Ozan Ergün
4 OCAK CUMARTESİ
13.30 Adana Demirspor-RAMS Başakşehir: Erkan Özdamar
16.00 Onvo Antalyaspor-ikas Eyüpspor: Muhammet Ali Metoğlu
19.00 Galatasaray-Göztepe: Alper Akarsu
20.00 Reeder Samsunspor-Trabzonspor: Mehmet Türkmen
5 OCAK PAZAR
13.30 Kasımpaşa-Gaziantep FK: Cihan Aydın
16.00 Sipay Bodrum FK-Bellona Kayserispor: Yasin Kol
19.00 Fenerbahçe-Atakaş Hatayspor: Oğuzhan Çakır