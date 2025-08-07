Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Spor Süper Lig başlıyor! Gaziantep FK- Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Galatasaray muhtemel 11 - Spor Haberleri

        Gaziantep FK- Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

        Son 3 sezonun şampiyonu Galatasaray, ligin açılış maçında Gaziantep deplasmanına konuk oluyor. Osimhen, Sane gibi dünya yıldızlarını kadrosuna katan sarı kırmızılılar, sezona galibiyetle başlamak istiyor. Öte yandan sakatlığı son bulan İcardi'nin Gaziantep maçında oynayıp oynamayacağı araştırılıyor. Peki, Gaziantep FK- Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.08.2025 - 15:53 Güncelleme: 07.08.2025 - 16:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Trendyol Süper Lig heyecanı, yeni sezonun açılış maçında Gaziantep FK ile Galatasaray'ı karşı karşıya getiriyor. Geçtiğimiz sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray, yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı yeni oyuncularla sahaya çıkarak ilk resmi sınavını verecek. Geçen sezonu 14. sırada bitiren Gaziantep FK ise seyircisi önünde sezona iyi bir başlangıç yapmak ve moral depolamak istiyor. Peki, Gaziantep FK-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte karşılaşmaya dair detaylar…

        • 2

          GAZİANTEP FK- GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN VE HANGİ KANALDA?

          Sezonun açılış maçına sahne olan Gaziantep FK- Galatasaray mücadelesi 8 Ağustos Cuma günü 21.30'da oynanacak.

          Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma beIN Sports 1 üzerinden canlı yayınlanacak.

        • 3

          GALATASARAY MUHTEMEL 11

          Günay, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Eren, Torreira, Lemina, Yunus, Sara, Jacobs, Barış

        • 4

          OSIMHEN VE ICARDI KAMP KADROSUNDA YOK!

          Kamp kadrosunun açıklanmasıyla Osimhen ve Icardi'nin durumu belli oldu.

          Geçen sezon gol kralı olan ve Türkiye'nin transfer rekorunu kırarak bonservisi alınan Osimhen, kampa geç katıldı. Geçen sezonun büyük bölümünü sakat geçiren Icardi de takımla çalışsa da sağlık ekibi ve teknik ekip, yıldız santrforun maçlara çıkması konusunda acele etmiyor.

          Bu kapsamda iki futbolcuda Okan Buruk'un açıkladığı kamp kadrosunda yer almadı.

        • 5

          NELSSON VE CUESTA'NIN LİSANSLARI ÇIKARILMADI

          Yarınki müsabakada stoperler Victor Nelsson ile Carlos Cuesta forma giyemeyecek.

          Galatasaray Kulübü, takımdan ayrılması gündemde olan Danimarkalı Nelsson ile Kolombiyalı Cuesta'nın lisanslarını çıkarmadı.

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trafik tartışması aşiret kavgasına döndü!
        Trafik tartışması aşiret kavgasına döndü!
        Teslime'nin cansız bedenini taşıyıp ormana bıraktı!
        Teslime'nin cansız bedenini taşıyıp ormana bıraktı!
        Emlak vergisinde sert artış
        Emlak vergisinde sert artış
        Alzheimer tedavisinde 'lityum' umudu
        Alzheimer tedavisinde 'lityum' umudu
        Beşiktaş ve F.Bahçe'nin transfer yarışı!
        Beşiktaş ve F.Bahçe'nin transfer yarışı!
        Putin ve Trump görüşecek mi?
        Putin ve Trump görüşecek mi?
        Tek bir antrenman bile kanser hücrelerini yüzde 30'a kadar azaltabiliyor!
        Tek bir antrenman bile kanser hücrelerini yüzde 30'a kadar azaltabiliyor!
        Cuesta için pazarlıklar sürüyor!
        Cuesta için pazarlıklar sürüyor!
        Memurların zam pazarlığı: Talep iletildi, teklif bekleniyor
        Memurların zam pazarlığı: Talep iletildi, teklif bekleniyor
        İnsan gücüyle açılan ilk karayolu tüneli zamana meydan okuyor
        İnsan gücüyle açılan ilk karayolu tüneli zamana meydan okuyor
        Halit Yukay’ı arama çalışmaları 3'üncü gününde
        Halit Yukay’ı arama çalışmaları 3'üncü gününde
        İşte Solskjaer'in ilk 11'i!
        İşte Solskjaer'in ilk 11'i!
        4 ülkeye kesik attı
        4 ülkeye kesik attı
        İşte bağ bahçeye saran ünlüler!
        İşte bağ bahçeye saran ünlüler!
        Asansörün halatı koptu: Eski belediye başkanı öldü, kızı yaralandı
        Asansörün halatı koptu: Eski belediye başkanı öldü, kızı yaralandı
        Galatasaray, Davinson Sanchez ile masaya oturdu!
        Galatasaray, Davinson Sanchez ile masaya oturdu!
        Çarptığı kadının üzerinden geçip kaçmaya çalıştı!
        Çarptığı kadının üzerinden geçip kaçmaya çalıştı!
        Bağımlılıkların Türkiye'ye faturası 78 milyar dolar
        Bağımlılıkların Türkiye'ye faturası 78 milyar dolar
        Nereden çıktı bu Labubu çılgınlığı?
        Nereden çıktı bu Labubu çılgınlığı?
        Şehit ailelerine mektup gönderdi
        Şehit ailelerine mektup gönderdi
        Habertürk Anasayfa