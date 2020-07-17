Şampiyonluk ile kümede kalma heyecanın üst seviyede yaşandığı Süper Lig'de 33. hafta yarın oynayacak 2 maç başlayacak. Ligde yarın saat 21.00'de başlayacak karşılaşmalarda Galatasaray sahasında Göztepe, Gaziantep FK ise evinde Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek.
Süper Lig'de şampiyonluk ve kümede kalma mücadelesi veren takımların maçları ile Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi ise 19 Temmuz Pazar günü saat 21.00'de oynanacak.
BAŞAKŞEHİR ŞAMPİYONLUĞA ÇOK YAKIN
Süper Lig'de 66 puanla zirvede yer alan Medipol Başakşehir, sahasında, küme düşmeme mücadelesi veren Hes Kablo Kayserispor ile yapacağı maçtan galibiyetle ayrılması durumunda şampiyonluğunu ilan edecek. En yakın takipçisi Trabzonspor'un 4 puan önünde bulunan turuncu-lacivertli ekip, Kayseri temsilcisi karşısından istediği sonucu alması halinde Süper Lig tarihinde şampiyonluk yaşayan 6. takım olma başarısını gösterecek.
BİRDEN FAZLA TAKIM DÜŞEBİLİR
Süper Lig'de 33. hafta maçlarının sonucuna göre birden fazla takım lige veda edebilir. Ligin son sırasında yer alan MKE Ankaragücü'nün yanı sıra alınacak sonuçlara göre bir ekip daha küme düşebilir. Ayrıca bu haftaki maçların skorlarına göre küme düşecek 3 takım da son haftaya kalabilir.
DERBİ HEYECANI
Süper Lig'in 33. haftası Beşiktaş-Fenerbahçe derbisine de sahne olacak. Ligde 56 puanla dördüncü sırada bulunan siyah-beyazlı takım ile 50 puanla yedinci sırada yer alan sarı-lacivertli ekip, Vodafone Park'ta karşıya gelecek.
HAFTANIN PROGRAMI
Süper Lig'de 33. hafta maçlarının programı şöyle:
18 Temmuz Cumartesi:
21.00 Galatasaray-Göztepe (Türk Telekom)
21.00 Gaziantep FK-Kasımpaşa (Kalyon)
19 Temmuz Pazar:
21.00 Trabzonspor-İttifak Holding Konyaspor (Medical Park)
21.00 Medipol Başakşehir-Hes Kablo Kayserispor (Başakşehir Fatih Terim)
21.00 Aytemiz Alanyaspor-Yukatel Denizlispor (Bahçeşehir Okulları)
21.00 Çaykur Rizespor-BtcTurk Yeni Malatyaspor (Çaykur Didi)
21.00 MKE Ankaragücü-Fraport TAV Antalyaspor (Eryaman)
21.00 Demir Grup Sivasspor-Gençlerbirliği (Yeni 4 Eylül)
21.00 Beşiktaş-Fenerbahçe (Vodafone Park)
PUAN DURUMU
Süper Lig'de 33. hafta maçları öncesinde oluşan puan durumu şöyle:
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.
|MEDİPOL BAŞAKŞEHİR
|32
|19
|9
|4
|62
|31
|31
|66
|2.
|TRABZONSPOR
|32
|17
|11
|4
|71
|37
|34
|62
|3.
|DEMİR GRUP SİVASSPOR
|32
|16
|9
|7
|52
|35
|17
|57
|4.
|BEŞİKTAŞ
|32
|17
|5
|10
|54
|40
|14
|56
|5.
|GALATASARAY
|32
|14
|10
|8
|50
|34
|16
|52
|6.
|AYTEMİZ ALANYASPOR
|32
|14
|9
|9
|57
|35
|22
|51
|7.
|FENERBAHÇE
|32
|14
|8
|10
|55
|43
|12
|50
|8.
|GAZİANTEP FK
|32
|10
|12
|10
|46
|48
|-2
|42
|9.
|FRAPORT TAV ANTALYASPOR
|32
|10
|11
|11
|38
|50
|-12
|41
|10.
|GÖZTEPE
|32
|10
|9
|13
|40
|45
|-5
|39
|11.
|KASIMPAŞA
|32
|11
|6
|15
|48
|54
|-6
|39
|12.
|GENÇLERBİRLİĞİ
|32
|9
|9
|14
|39
|51
|-12
|36
|13.
|YUKATEL DENİZLİSPOR
|32
|9
|8
|15
|31
|46
|-15
|35
|14.
|İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
|32
|7
|12
|13
|30
|46
|-16
|33
|15.
|BTCTURK YENİ MALATYASPOR
|32
|8
|8
|16
|44
|47
|-3
|32
|16.
|ÇAYKUR RİZESPOR
|32
|9
|5
|18
|34
|54
|-20
|32
|17.
|HES KABLO KAYSERİSPOR
|32
|8
|8
|16
|39
|69
|-30
|32
|18.
|MKE ANKARAGÜCÜ
|32
|6
|11
|15
|30
|55
|-25
|29
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!