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        Haberler Bilgi Spor Süper Lig 2024-2025 fikstür çekimi ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

        Süper Lig 2024-2025 fikstür çekimi ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

        Süper Lig 2024-25 fikstür çekimi için geri sayım sürüyor. TFF tarafından gerçekleştirilecek olan yeni sezon fikstür çekiminde takımların hafta hafta oynayacağı maçlar araştırılıyor. Peki Süper Lig 2024-2025 fikstür çekimi ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.07.2024 - 14:29 Güncelleme: 11.07.2024 - 14:32
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        • 1

          Geçen yıl Galatasaray'ın şampiyonluğuyla son bulan sezonun ardından, 2024-2025 Süper Lig sezonunun başlama tarihi büyük bir merakla bekleniyor. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) liglerin yeni sezon takvimini duyurdu. Peki, ne zaman başlayacak bu heyecan dolu mücadele? İşte yeni sezon liglerin başlama tarihleri...

        • 2

          SÜPER LİG FİKSTÜR ÇEKİMİ NE ZAMAN?

          Süper Lig 2024-2025 fikstür çekimi 11 Temmuz saat 14:00'te başlayacak.

        • 3

          FİKSTÜR ÇEKİMİ NEREDE?

          Süper Lig fikstür çekimi Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki Orhan Saka Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek.

        • 4

          FİKSTÜR ÇEKİMİ HANGİ KANALDA?

          Süper Lig fikstür çekimi beIN Sports'dan canlı olarak yayınlanacak.

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