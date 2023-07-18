Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİR KAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazarlar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet

        Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa maçı tarihi bekleniyor! 2023 Süper Kupa finali ne zaman?

        Süper Lig şampiyonu Galatasaray ve Ziraat Türkiye Kupası kazananı Fenerbahçe Süper Kupa finali maçı için karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele öncesinde gözler "Galatasaray Fenerbahçe Süper Kupa finali ne zaman, nerede oynanacak ve biletler satışa çıktı mı?" sorularına çevrildi. İşte, 2023 Süper Kupa maçı ile ilgili detaylar...

        Habertürk
        Giriş: 18.07.2023 - 12:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Galatasaray ve Fenerbahçe Süper Kupa finali maçı için karşılaşmaya hazırlanıyor. Ezeli rakipler 50. Süper Kupayı müzelerine götürmek için sahaya çıkacaklar. Kritik maç öncesi futbolseverler "Süper Kupa Galatasaray-Fenerbahçe maçı ne zaman, nerede oynanacak?" sorularına yanıt arıyorlar. İşte, konuya ilişkin son bilgiler...

        • 2

          GALATASARAY FENERBAHÇE SÜPER KUPA FİNALİ NE ZAMAN?

          Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak 50. Süper Kupa finalinin tarihi henüz belli olmadı.

          Söz konusu karşılaşmanın günü ve saati, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından duyurulacak ancak mücadelenin Temmuz ayının sonunda ya da Ağustos ayı başında oynanması bekleniyor.

        • 3

          GALATASARAY FENERBAHÇE SÜPER KUPA FİNALİ HANGİ KANALDA?

          Galatasaray Fenerbahçe Süper Kupa finali yayıncı kuruluş ATV'den canlı yayınlanacak.

        • 4

          EZELİ RAKİPLER 7. KEZ SÜPER KUPA FİNALİNDE KARŞI KARŞIYA

          Bu yıl 50.'si oynanacak Süper Kupa finalinde Galatasaray ile Fenerbahçe, 7. kez karşı karşıya gelecek.

          İki ekip arasında daha önce oynanan 6 kupa finalinin 3'ünü Galatasaray, 3'ünü Fenerbahçe kazandı.

        • 5

          Galatasaray rakibini 1996, 2012 ve 2013 tarihlerinde mağlup etmeyi başarırken, Fenerbahçe ise 1973, 1985 ve 2014 yıllarında kazanan taraf oldu.

        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        MKE fabrikasında patlama! Yaralılar var
        MKE fabrikasında patlama! Yaralılar var
        Beton mantar öldürüyordu!
        Beton mantar öldürüyordu!
        Suudi Arabistan ile 5 anlaşma imzalandı
        Suudi Arabistan ile 5 anlaşma imzalandı
        Küresel ısınmaya karşı "beyaz renk" önerisi
        Küresel ısınmaya karşı "beyaz renk" önerisi
        Fırtına öncesi sessizlik!
        Fırtına öncesi sessizlik!
        Polisten kaçan sürücü bisikletliye çarptı!
        Polisten kaçan sürücü bisikletliye çarptı!
        Yıllık ücreti belli oldu
        Yıllık ücreti belli oldu
        Ronaldo'dan Türkiye Ligi açıklaması!
        Ronaldo'dan Türkiye Ligi açıklaması!
        Haftalardır görünmüyor: Çin Dışişleri Bakanı nerede?
        Haftalardır görünmüyor: Çin Dışişleri Bakanı nerede?
        Boşanmanın ardından manidar mesaj
        Boşanmanın ardından manidar mesaj
        Bilim insanları açıkladı! Doğum için en güvenli yaş...
        Bilim insanları açıkladı! Doğum için en güvenli yaş...
        Benzinli mi, dizel mi?
        Benzinli mi, dizel mi?
        1959 öncesinin şampiyonluklarını araştıracak Fenerli tarihçiler hazır, mesele GS’li tarihçileri bulabilmekte!
        1959 öncesinin şampiyonluklarını araştıracak Fenerli tarihçiler hazır, mesele GS’li tarihçileri bulabilmekte!
        Cinsel tacizle yargılananan Spacey'e destek
        Cinsel tacizle yargılananan Spacey'e destek
        WMO'dan sıcaklık uyarısı: Rekor kırabilir!
        WMO'dan sıcaklık uyarısı: Rekor kırabilir!
        Kim ne kadar GSS primi ödeyecek?
        Kim ne kadar GSS primi ödeyecek?
        İngiltere'de "iş garantisi olmayan" bölümlere kısıtlama
        İngiltere'de "iş garantisi olmayan" bölümlere kısıtlama
        İskoçya tarihinde en büyük toplu balina ölümü
        İskoçya tarihinde en büyük toplu balina ölümü
        Yangınları söndürme çalışmaları sürüyor
        Yangınları söndürme çalışmaları sürüyor
        Yüzde 40'ını çıkardı
        Yüzde 40'ını çıkardı