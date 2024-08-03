Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanacak Süper Kupa finali için nefesler tutuldu. Galatasaray ve Beşiktaş Süper Kupa finalinde 8 kez karşı karşıya geldi. Sarı- kırmızılılar 5 kez sahadan galip ayrılırken, siyah- beyazlılar ise 3 defa rakibine üstünlük sağladı. Peki, "Galatasaray- Beşiktaş Süper Kupa finali ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak?" İşte Galatasaray- Beşiktaş Süper Kupa maçına ilişkin tüm detaylar...