20 TEMMUZ 2018 ÜYE GİRİŞİ HESABIM
Galatasaray ile Akhisarspor arasında oynanacak Süper Kupa maçı için heyecan dorukta. 2017-2018 Spor Toto Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası sahibi Akhisarspor arasında oynanacak Süper Kupa maçı için geri sayım başladı. Karşılaşma öncesi detaylar belli olmaya başladı. Konya'da oynanacak Süper Kupa finalinin bilet fiyatları açıklandı. Peki, Süper Kupa finali bilet fiyatları ne kadar? Galatasaray - Akhisarspor maçı biletleri ne zaman satışa çıkacak? İşte Galatasaray - Akhisarspor maçı hakkında tüm detaylar...
SÜPER KUPA FİNALİ BİLET FİYATLARI
Kale Arkaları (Kuzey ve Güney tribünleri) için 40 TL
Maraton Tribünü (Doğu ve Batı tribünleri) için 80 TL
TFF Süper Kupa müsabakasındaki tribün dağılımı ise şu şekilde:
Galatasaray: Batı ve Kuzey Tribünleri
Akhisarspor: Doğu ve Güney Tribünleri
TFF Süper Kupa 2018'i stadyumda seyretmek isteyen engelli futbolseverler için bilet dağıtımı Konya Valiliği tarafından yapılacak.
GALATASARAY - AKİHSARSPOR MAÇI BİLETLERİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?
Galatasaray ile Akhisarspor arasında 5 Ağustos 2018 Pazar günü saat 20.15'te Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak TFF Süper Kupa karşılaşması öncesi organizasyon toplantısı Riva'da yapıldı. Bilet satışı 25 Temmuz 2018 Çarşamba günü saat 11.00'den itibaren Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadı, Spor Toto Akhisar Stadı ve Konya Büyükşehir Belediye Stadı gişeleri ile www.passo.com.tr internet sitesi üzerinden E-Bilet sistemiyle yapılacak.
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