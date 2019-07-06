06 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
10- Doctor Octopus (Alfred Molina)
Dr. Otto Octavius aslında tam bir trajedi kahramanıdır... Seçkideki diğer birçok kişi gibi o da başlangıçta kötü adam değildir. Sadece tutkulu, âşık bir bilimadamıdır ve özünde iyi bir insandır. Ama güce olan tutkusu ve kibri, trajedisini hazırlar. Yeni icadıyla şov yapmaya çalışırken her şey kontrolden çıkar, sevdiklerinin ölümüne neden olur...
Makineyle birleşme ve süper insan olma çabasının bedelini ağır ödemiştir. Gelişmeler onu bir noktadan sonra Peter Parker / Örümcek-Adam'ın gerçek düşmanı haline getirir. Üstelik zorlu bir düşmandır...
Film: Spider-Man 2 (2004)
9- Penguen (Danny DeVito)
Tim Burton'ın yönettiği “Batman Returns” filmini seyretmeyenler için şüphesiz sürpriz bir isim olabilir... Ama seyredenlerin onu unutması pek mümkün değil. Dijital özel efektlerin henüz filmin görsel yapısını belirlemediği bir çağda Tim Burton, Batman filmlerine taze bir yaklaşım getirmiş, kötü adamlara özel bir özen göstermişti.
Dönemin popüler oyuncularından Danny De Vito'nun oynadığı Penguen karakterinin Batman ve şehir için gerçekten çok kötü planları vardı. O, varlıklı anne babası tarafından deforme görüntüsü yüzünden doğar doğmaz nehre atılan, kanalizasyonlarda büyüyen bir çocuktu... Bütün insanlıkla sorunu olan öfkeli bir karakterdi... Danny De Vito onu sadece rahatsız edici biri olarak değil aynı zamanda acınası bir karakter olarak da yorumladı. Kötülerin karizmatik ve etkileyici olması gerekmez. Penguen bunun en iyi örneklerinden biridir...
Film: Batman Returns (1992)
8- Erik Killmonger (Michael B. Jordan)
O, Afrika kıtasının öfkesini yansıtan bir karakter... Afrika'yı yıllarca sömüren ve ırkçılık, ayrımcılık sorununu bizzat yaratan Batı uygarlığına karşı anlayışlı ve hoşgörülü olmaktan yana değil... Kaldı ki, filmin hikâyesi günümüz dünyasındaki ırkçılık sorunlarına dair iki zıt tezin tartışması gibi...
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