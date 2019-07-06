Dönemin popüler oyuncularından Danny De Vito'nun oynadığı Penguen karakterinin Batman ve şehir için gerçekten çok kötü planları vardı. O, varlıklı anne babası tarafından deforme görüntüsü yüzünden doğar doğmaz nehre atılan, kanalizasyonlarda büyüyen bir çocuktu... Bütün insanlıkla sorunu olan öfkeli bir karakterdi... Danny De Vito onu sadece rahatsız edici biri olarak değil aynı zamanda acınası bir karakter olarak da yorumladı. Kötülerin karizmatik ve etkileyici olması gerekmez. Penguen bunun en iyi örneklerinden biridir...

Film: Batman Returns (1992)