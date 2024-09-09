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        Haberler Dünyadan Super Bowl devre arası gösterisinde Kendrick Lamar sahne alacak - Magazin haberleri

        Super Bowl devre arası gösterisinde Kendrick Lamar sahne alacak

        Amerikan futbolunun final maçı Super Bowl'un 2025'teki devre arası gösterisinde sahne alacak isim, Kendrick Lamar oldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.09.2024 - 12:33 Güncelleme: 09.09.2024 - 12:33
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        • 1

          Amerikan futbolunun final maçı Super Bowl'da devre arası gösterisinde hangi ismin sahne alacağı her yıl merakla beklenir. Bugüne dek Michael Jackson'dan Beyonce'ye, Rihanna'dan Lady Gaga'ya pek çok dev ismin sahne aldığı devre arasında bu yıl performans sergileyecek isim belli oldu.

        • 2

          ABD'li ünlü rapçi Kendrick Lamar, 9 Şubat'ta New Orleans'taki Caesars Superdome'da oynanacak Super Bowl maçının devre arası gösterisini üstleneceğini açıkladı.

        • 3

          37 yaşındaki şarkıcı, 59,2 milyon sosyal medya takipçisine bir video aracılığıyla Super Bowl haberini duyurdu.

        • 4

          Kendrick Lamar, 2022'deki devre arası şovunda Dr. Dre'ye Snoop Dogg, Eminem, 50 Cent ve Mary J. Blige ile birlikte eşlik etmişti.

        • 5

          En popüler rap şarkıcılarından biri olan Lamar'ın Spotify'daki aylık dinleyici sayısı 68.2 milyon.

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