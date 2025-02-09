Super Bowl'da Brad Pitt ve Tom Cruise sürprizi

Brad Pitt ve Tom Cruise, yalnızca spor dünyasının değil, aynı zamanda müzik ve eğlence sektörünün de en önemli etkinliklerinden biri olarak kabul edilen Super Bowl'a Hollywood havası taşıyacak.

61 yaşındaki Brad Pitt ile 62 yaşındaki Tom Cruise, Türkiye saatiyle pazartesi 2.30'da, Louisiana eyaletinin New Orleans kentindeki Caesars Superdome'daki maç öncesi yayına katılacak.

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TMZ'nin haberine göre, Amerikan Futbolu Ligi'nde (NFL) şampiyonun belirleneceği Super Bowl'da, yayın sırasında hem Brad Pitt hem de Tom Cruise ekranda görünecek.

Tom Cruise'un henüz ne yapacağı belli değil ancak Brad Pitt'in "Amerika'ya saygı duruşunda" yer alacağı biliniyor. Pitt'in maç başlamadan yarım saat önce ekranda görünmesi bekleniyor.

Tom Cruise'un 2024 Paris Olimpiyatları'nın kapanış töreninde yaptığı gibi büyük bir gösteriye imza atacağı yönünde bazı iddialar vardı ancak bununla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. TMZ, Cruise'un tıpkı Paris Olimpiyatları'ndaki gösterisinde olduğu gibi "havaya uçmayacağını", Super Bowl maç alanının benzer bir gösteriyi zorlaştıracağını kaydetti.

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Tom Cruise, 2024 Paris Olimpiyatları kapanışında, devir teslim töreninin bir parçası olarak, adeta bir 'Görevimiz Tehlike' filmindeymiş gibi Olimpiyat bayrağını almak üzere Paris'teki Stade de France'ın çatısından kablolarla uçarak inmişti. Ünlü oyuncu, bayrağı ABD'li jimnastikçi Simone Biles'ın elinden alıp motosikletle alandan ayrılmıştı.

Devamında ünlü yıldızın önceden kaydettiği görüntüler devreye girmiş, Cruise bayrağı taşıdığı motosikletle özel jetine atlayıp Los Angeles'a uçarken görülmüştü.

SUPER BOWL DEVRE ARASI

Super Bowl, ABD'de en yüksek izlenme oranlarına sahip etkinliklerden biri. Geçen yıl 30 saniyelik reklam ücretinin tam 7 milyon dolar olduğu belirtilmişti.

Film stüdyoları yeni çıkacak filmlerini tanıtmak için dev etkinliği fırsat olarak görüyor.

Etkinliğin merakla beklenen bu yılki devre arası gösterisinde, Grammy ödüllü hip-hop sanatçısı Kendrick Lamar ve R&B'nin yükselen yıldızı SZA sahne alacak.

Geçmiş yıllarda Super Bowl devre arasında Michael Jackson, Beyonce, Rihanna, Lady Gaga, Coldplay, Jennifer Lopez ve Shakira gibi pek çok dev yıldız sahne almıştı.