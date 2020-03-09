Süper Ay tutulması saat kaçta? Süper Ay tutulması nedir? soruları bu akşamki gök olayı hakkında ayrıntıları merak edenlerin gündeminde. 2020 yılında ilk Süper Ay tutulması 9 Şubat'ta gerçekleşirken, bu akşam ikincisi Türkiye'den de izlenebilecek. İşte Süper Ay tutulması ile ilgili detaylar...

SÜPER AY TUTULMASI SAAT KAÇTA?

Süper Ay tutulması, 2020 yılında ilke kez 9 Şubat'ta gerçekleşti. İkinci Süper Ay tutulması 9 Mart'ta yani bu akşam gerçekleşecek. Yılın diğer Süper Ay tutulmaları 8 Nisan ve 7 Mayıs'ta gözlemlenecek. Süper Ay tutulmasını bu akşam gökyüzüne bakarak izleyebilirsiniz.

SÜPER AY TUTULMASI NASIL İZLENİR?

Ay tutulması için özel aletlere ihtiyacınız olmasa da astronomlar ve fotoğrafçılar bu gök olayını çok daha iyi tecrübe edebilmek için bazı önerilerde bulunuyor:

Dürbün: Eğer Ay'ın tutulma sırasında yüzeyini görebilmek istiyorsanız dürbün edinin. Dürbünle Dünya'nın gölgesi hareket ettikçe Ay'ın rengindeki değişiklikleri görebilirsiniz. Bazı astronomlar tutulmanın başında ve sonunda Ay'ın yüzeyindeki turkuaz renkli kuşağı görebilmek için dürbüne ihtiyaç olduğunu söylüyor. Bu kuşak Dünya'nın ozon yüklü atmosferinin Güneş'ten gelen kızıl dalga boyutlarını filtreden geçirerek maviye dönüştürmesiyle ortaya çıkıyor.

Teleskop: Yüksekçe bir tepede kurulmuş bir teleskop Ay'ın yüzeyini daha detaylı görmek isteyenler için gerekebilir. DSLR fotoğraf makinenizi teleskopa bağlayarak tutulmakta olan Ay'ın büyük fotoğrafını çekebilirsiniz.

Cep telefonu: Öte yandan akıllı telefonunuzla ya da fotoğraf makinenizle de Ay tutulmasını görüntüleyebilirsiniz.

Tripod: İyi bir ay tutulması tecrübesi için tripod, yedek pil, kablolar, kamera, cep feneri ve bir saat faydalı olabilir.

Hava durumunu kontrol edin, ısıya uygun giyinin.

Ay tutulmasını görebileceğiniz uygun bir konum bulun. Dünya'da gece olduğu kentlerde bu mümkün. Ancak yapay ışıkların ve hava kirliliğinin bulunmadığı taşra, en açık gökyüzüne ve izleme koşullarına sahip.

SÜPER AY NEDİR?

Eliptik yörüngesi nedeniyle Dünya'ya olan mesafesi değişen Ay, yörüngesinin Dünya'ya en yakın olduğu noktasından dev ve parlak bir küre gibi beliriyor. Yani Ay'ın normalden daha büyük ve parlak görünmesine sebep oluyor. Süper Ay sırasında Ay, Normal dolunaydan 30 kat daha parlak ve yaklaşık yüzde 12-14 daha büyük görünüyor. Ay, Yerberi'de Dünya ile arasındaki mesafeyi yaklaşık 355 bin kilometreye indirirken, en uzak olduğu Yeröte'de bu mesafe yaklaşık 405 bin kilometreye çıkıyor. Dünya ile Ay arasındaki normal mesafe ise 384 bin 400 kilometre.