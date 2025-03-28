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        Haberler Gündem Güncel Sümela çevresindeki tezgahlar kaldırıldı | Son dakika haberleri

        Sümela Manastırı çevresindeki seyyar tezgahlar kaldırıldı

        Trabzon'un Maçka ilçesindeki tarihi Sümela Manastırı çevresinde seyyar satış yapanlara ait tezgahlar kaldırıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.03.2025 - 18:43 Güncelleme: 28.03.2025 - 18:43
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        Sümela çevresindeki tezgahlar kaldırıldı
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        Trabzon'da, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'nün talebi doğrultusunda Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, Altındere Vadisi'ndeki manastırın çevresinde görüntü kirliliği oluşturan seyyar tezgahların kaldırmasına yönelik çalışma gerçekleştirdi.

        Ekipler, manastır çevresinde bulunan 10 tezgahı kaldırdı.

        Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, turizm destinasyonlarının çevresinin görüntü açısından büyük önem arz ettiği belirtilerek, "Sümela Manastırı, şehrimizin eşsiz yapılarından biri. Çevresinde, vatandaşlarımızı ve turistleri rahatsız eden yapılara izin verilmeyecek. Denetimlerimiz devam edecek" ifadelerine yer verildi.

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        #trabzon haberleri
        #sümela manastırı
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