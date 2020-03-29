Sumak ekşisinin faydaları nelerdir? Sumak suyu tarifi nasıldır? soruları sumak baharatı ile ilgili detayları merak edenlerin gündeminde. Soğan salatalarının vazgeçilmezi olan Sumak, bir çok yemeğe de lezzet katıyor. Ancak sumak bitkisi lezzetli olduğu kadar faydalı da. Özellikle sumak suyu birçok probleme deva olabiliyor. Sumak ile ilgili ayrıntılar haberimizde...

SUMAK NEDİR?

Sumak bitkisinin meyvesi küre biçiminde, kırmızımsı, ekşi lezzette olur. Uygun yöntemlerle kurutulduktan sonra, sofra tuzuyla karıştırılıp öğütülür ve baharat olarak kullanılan "sumak" elde edilir. Özellikle kokuyu azalttığı için soğan salatalarında tercih edilir.

Türkiye'de Doğu Anadolu Bölgesi dışında her yerde yetişir.