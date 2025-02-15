Sultangazi ve Kırcaali kardeş şehir oluyor

İstanbul'un Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, Balkan ülkelerine heyeti ile birlikte ziyaret gerçekleştirdi. Dursun'un Kırcaali Belediye Başkanı Erol Mümün ile yaptığı görüşmeler neticesinde Sultangazi ve Kırcaali'nin kardeş şehir olması kararlaştırıldı.

Kırcaali Belediyesi ile iş birliği ve gönül birliği içerisinde olacaklarını belirten Dursun, "Sultangazimizde Bulgaristan kökenli vatandaşlarımız oldukça fazla. Osmanlı'dan izler taşıyan Balkan coğrafyasının en güzel şehirlerinden biri olan Kırcaali ile gönül bağımızı kardeş şehirle pekiştirmekten dolayı mutluyuz. Her daim Balkan ülkesi komşumuz Bulgaristan ile iyi ilişkiler içerisinde olduk, bugün de Kırcaali halkı ile ikili ilişkilerimizi güçlendirmek adına iş birliğimizi resmileştirdik" dedi.

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Ramazan ayı Boyunca Bulgaristan ve Yunanistan'da iftar sofralarının kurulacağını belirten Dursun, "Kırcaali başta olmak üzere Türklerin yoğun olarak yaşadığı Balkan topraklarında Ramazan boyunca iftar sofraları kuracağız. Ramazan’ın manevi atmosferini buradaki kardeşlerimizle birlikte yaşayacağız" ifadelerini kullandı.