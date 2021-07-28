Olay dün akşam saat 20.00 sıralarında 50. Yıl Mahallesi'nde meydana geldi. Binanın üçüncü katına çıkan bir kişi, dairenin kapısını çaldı. Kapıyı açan olmayınca evde kimsenin olmadığını anlayan hırsız, kısa bir süre sonra kapıyı manyetik bir kartla açarak içeri girdi. Bir süre içeride oyalanan hırsız daha sonra yatak odasına yöneldi. Çekmeceleri ve dolapları karıştıran hırsız, bina içerisinden gelen sesler üzerine kaçmak istedi. Yakalanmamak için kaçmaya çalışan hırsız, evin arka balkonundan yan binaya geçti. Yan binadakilerin fark etmesi üzerine geri gelen hırsız, ilk girdiği dairenin penceresine tutundu.
BİNA SAKİNLERİNE ADETA YALVARDI
Yakalanmamak için yaklaşık 10 metre yükseklikte mahsur kalan hırsıza ev sahibi Şefika Yeşil ve bina sakinleri tepki gösterdi. Pencereye tutunan hırsız, bina sakinlerine kendisini bırakmaları için adeta yalvardı. Kısa bir süre sonra ise tutunduğu pencereden balkona geçen hırsız, kaçmayı başardı. O anlar ise bir kişinin cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, pencereye tutunan hırsızın kendisine tepki gösteren bina sakinlerine "düşeceğim" dediği duyuluyor.
"VİCDANIM RAHAT ETMEDİ"
Olay anını anlatan ev sahibi Şefika Yeşil, "İşten geldim. Dairemizin kapısının açık olduğunu gördüm. Açık bulunca ben 'eşim gelmiştir' diye düşündüm. Baktım eşimin ayakkabısı evde yok. Yukarı komşuma seslenerek kapının kırıldığını, eve hırsızın girdiğini söyleyerek yardım istedim. Bu esnada hırsız benim sesimi duyunca kaçmak istemiş. Ama camda asılı kalmış. Camda asılı kaldığını gördüm. Camdan önce yan binadaki komşunun dairesine girmeye çalışmış. Asılı kalınca ben bir şey yapamadım. Bana 'abla ne olursun ben buradan düşeceğim, canımdan olacağım' dedi. Bende bir şey yapamayacağımı, karışmayacağımı söyledim. Komşularımız müdahale etmememi istedi. Benim bu sefer vicdanım rahat etmedi. Bu sefer tutunacak yeri buldu. Kaçtı, gitti, yakalayamadık. Daha sonra eve girip ayakkabısını alıp binadan çıkıp gitti" dedi.
Şefika Yeşil'in evine giren hırsızdan şikayetçi olurken, polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.
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