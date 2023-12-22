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        Haberler Gündem 3. Sayfa Sultangazi'de otomatik silahlı dehşet: 1 ölü

        Sultangazi'de otomatik silahlarla vurulan genç, hayatını kaybetti

        İstanbul Sultangazi'de bir genç, otelin önünde iki kişinin otomatik silahlı saldırısına uğradı. Vücuduna çok sayıda mermi isabet eden genç, olay yerinde hayatını kaybetti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.12.2023 - 01:01 Güncelleme: 22.12.2023 - 01:51
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        Sultangazi'de otomatik silahlı dehşet: 1 ölü
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        Sultangazi'de Barış Özdoğan (21), kız arkadaşını karşılamak üzere, kaldığı otelden dışarı çıktığı anda iki kişinin silahlı saldırısına uğradı. Vücuduna çok sayıda mermi isabet eden Özdoğan olay yerinde hayatını kaybetti. Polis ekipleri kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.

        Olay, 21.40 sıralarında Uğur Mumcu Mahallesi'nde bulunan bir otelin önünde meydana geldi. İddiaya göre kaldığı otele ziyarete gelen kız arkadaşını karşılamak üzere dışarı çıkan Barış Özdoğan, otomobille otelin önüne gelen iki kişinin silahlı saldırısına uğradı.

        OTOMATİK SİLAHLARLA ATEŞ ETTİLER

        DHA'nın haberine göre; otomatik silahların kullanıldığı saldırıda vücuduna çok sayıda mermi isabet eden Özdoğan olay yerinde hayatını kaybetti.

        Saldırganlar olay yerine geldikleri otomobille olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        OLAY YERİNDE YAKLAŞIK 50 KOVAN BULUNDU

        Olay yerine gelen sağlık ekipleri Özdoğan'ın hayatını kaybettiğini belirlerken, polis ekipleri bölgede yoğun güvenlik önlemi aldı. Sokak araç ve yaya trafiğine kapatılırken olay yerinde yaklaşık 50 kovan bulundu. Saldırı sırasında bir iş yerinin camına da mermi isabet etti.

        Yapılan çalışmaların ardından Özdoğan'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

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        #Son dakika haberler
        #istanbul
        #sultangazi
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