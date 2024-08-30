Sultangazi'de kaldırımda yürüyen kişinin silahla vurulduğu anlar kamerada
İstanbul'un Sultangazi ilçesinde kaldırımda yürüyen kişi, motosikletli iki şüphelinin silahlı saldırısında yaralandı. Polis ekipleri, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlatırken, saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı
Sultangazi'de, motosikletli zanlıların kaldırımda yürüyen kişiye silahla ateş açıp yaralaması güvenlik kamerasınca görüntülendi.
Alınan bilgiye göre, Uğur Mumcu Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi'nde motosikletli iki şüpheli kaldırımda yürüyen M.M'ye silahla ateş açıp kaçtı.
YARALI HASTANEYE KALDIRILDI, SALDIRGANLAR KAÇTI
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri yaralı M.M'yi, Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Polis ekipleri kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.
SALDIRI ANI KAMERADA
Bu arada, silahlı saldırı güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, kaldırımda yürüyen M.M'ye silahla ateş açılması, can havliyle kaçıp araçların arasına saklanması yer alıyor.
*Haberin tüm fotoğrafları DHA tarafından servis edilmiştir.