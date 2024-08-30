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        Haberler Gündem 3. Sayfa Sultangazi'de kaldırımda yürüyen kişinin silahla vurulduğu anlar kamerada | Son dakika haberleri

        Sultangazi'de kaldırımda yürüyen kişinin silahla vurulduğu anlar kamerada

        İstanbul'un Sultangazi ilçesinde kaldırımda yürüyen kişi, motosikletli iki şüphelinin silahlı saldırısında yaralandı. Polis ekipleri, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlatırken, saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.08.2024 - 00:55 Güncelleme: 30.08.2024 - 00:57
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        Kaldırımda yürürken silahla vuruldu! O anlar kamerada
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        Sultangazi'de, motosikletli zanlıların kaldırımda yürüyen kişiye silahla ateş açıp yaralaması güvenlik kamerasınca görüntülendi.

        Alınan bilgiye göre, Uğur Mumcu Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi'nde motosikletli iki şüpheli kaldırımda yürüyen M.M'ye silahla ateş açıp kaçtı.

        YARALI HASTANEYE KALDIRILDI, SALDIRGANLAR KAÇTI

        İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri yaralı M.M'yi, Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Polis ekipleri kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

        SALDIRI ANI KAMERADA

        Bu arada, silahlı saldırı güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, kaldırımda yürüyen M.M'ye silahla ateş açılması, can havliyle kaçıp araçların arasına saklanması yer alıyor.

        *Haberin tüm fotoğrafları DHA tarafından servis edilmiştir.

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        #Son dakika haberler
        #istanbul
        #sultangazi
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