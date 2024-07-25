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        Haberler Gündem İstanbul Sultangazi'de caddeler göle döndü | Son dakika haberleri

        Sultangazi'de caddeler göle döndü

        İstanbul'un Sultangazi ilçesinde sağanak yağış etkisini gösterdi. Araçlar yolda güçlükle ilerlerken, trafik oluştu. Bazı vatandaşlar ise bahçe duvarlarına tutunarak su birikintilerini aşmaya çalıştı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 25.07.2024 - 21:49 Güncelleme: 25.07.2024 - 21:49
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        Caddeler göle döndü
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        İstanbul'un Sultangazi ilçesinde yağmur nedeniyle göle dönen caddede vatandaşlar duvara tutunarak su birikintilerini aşmaya çalıştı. Su birikintisi içerisinde bozulup kalan aracı ise vatandaşlar iterek bulunduğu yerden çıkardı.

        Meteoroloji tarafından yapılan uyarının ardından Sultangazi'de sağanak yağış etkisini gösterdi. Kısa süreli yağış sonrası Habibler Mahallesi'nde birçok noktada su birikintileri oluştu. Araba Konağı Caddesi'nde yaşanan su birikintileri hem yayaları hem de araç sürücülerini zorladı. Araçlar yolda güçlükle ilerlerken, trafik oluştu. Bazı vatandaşlar ise bahçe duvarlarına tutunarak su birikintilerini aşmaya çalıştı.

        Öte yandan bozularak suların içinde kalan bir aracı ise vatandaşların iterek kurtardığı görüldü.

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        #sultangazi
        #sağanak yağış
        #haberler
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