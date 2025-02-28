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        Sultanahmet Camisi'nde bu Ramazan bir ilk yaşanacak

        İstanbul'un Sultanahmet Camisi'nde bu Ramazan ayında bir ilk yaşanacak. Teravih namazı 35 hafız tarafından hatimli kıldırılacak. 25 yıl müftülük yaptıktan sonra yeniden Sultanahmet Camisi'nde imamlığa dönen Recai Albayrak, "İstanbul'umuzun güzide hafızlarının imametiyle bu gerçekleşecek. 35 farklı imam ki bunların içerisinde İstanbul'umuzun hatta Türkiye'mizin, belki dünyanın çok yakından tanıdığı isimler olacak" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.02.2025 - 14:39 Güncelleme: 28.02.2025 - 14:39
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        Sultanahmet'te bu Ramazan bir ilk yaşanacak
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        İstanbul'un Sultanahmet Camisi'nde tarihte ilk kez kılınacak hatimli teravihi birbirinden seçkin 35 hafız kıldıracak. Bugün başlayacak teravih namazı öncesi cami, temizlik ve bakımlarla ramazan ayına hazır hale getirilirken, kılınacak ilk hatimli teravih için hazırlanan afişler de asıldı.

        25 yıl müftülük yaptıktan sonra yeniden Sultanahmet Camisi'nde imamlığa dönen Recai Albayrak, teravih namazını ve yaşadığı heyecanı anlattı. Teravih namazının yatsı namazı sonrası 20 rekat olarak kılınan nafile bir namaz olduğunu ifade eden Albayrak, hatimle teravihin de sünnet olduğunu belirtti.

        "BU RAMAZAN ÇOK FARKLI OLACAK"

        İstanbul'da ve Türkiye'nin her yerinde birçok camide hatimle namaz kılındığını dile getiren Albayrak, "Çok önceden de bu camide imam hatiplik görevini yürütmüştüm. 'Acaba Sultanahmet'te, selatin bir camide teravih namazı hatimle olabilir mi?' diye düşünmüştük. İçimde de bir ukde kalmıştır. İşte Ayasofya Camisi'nin ibadete açılmasıyla bunu gerçekleştirmeyi uygun gördük. Çünkü orada normal bir teravih kılınır. Onun komşusu olan, ona nazire olarak yaptırılan camide güzel olacağını düşündük." ifadelerini kullandı.

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        Bu ramazanda camide çok farklı bir ortam ve güzelliğin olacağını vurgulayan Albayrak, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "İstanbul'umuzun güzide hafızlarının imametiyle bu gerçekleşecek. 35 farklı imam ki bunların içerisinde İstanbul'umuzun hatta Türkiye'mizin, belki dünyanın çok yakından tanıdığı isimler olacak. Çeşitli yarışmalarda dereceler alan, Kur'an tilavetiyle meşhur kardeşimiz burada olacak. Bu cuma (bugün) başlayarak her gün 5, toplam 35 kişi olacak. Bir önceki İstanbul Müftümüz Mehmet Emin Maşalı hocamız da burada olacak. Herkes dörder rekat kıldıracak ve her rekatta bir sayfa okuyacak. Bu yıl ramazanın 29 gün olması hasebiyle son günde 2 cüz okuyacağız."

        "CANLI OLARAK DİNLEME ŞANSLARI VAR"

        Kur'an ayında Kur'an-ı Kerim'in güzelliklerinin yansıtılması için uğraş verdiklerini anlatan Albayrak, camide çok güzel bir ortamın oluşacağını söyledi.

        İstanbulluları Ramazan ayı boyunca Sultanahmet Camisi'ne beklediklerini dile getiren Albayrak, "İnsanlar televizyonlarda, farklı medya mecralarında bazı hocalarımızı, hafızlarımızı dinliyorlar, zevk alıyorlar şüphesiz. Ama canlı olarak ramazan boyunca 35 hafızımızı dinleme şansları var. Hem hatimle teravih kılacaklar hem Kur'an'ın bütününü zammı sure olarak dinlemiş olacaklar. Onun sevabına erecekler." dedi.

        25 YIL SONRA SULTANAHMET'E DÖNDÜ

        25 yıl müftülük yaptıktan sonra, daha önce 1986-1998 arasında imamlık yaptığı Sultanahmet Camis'ine tekrar dönme kararını da anlatan Albayrak, şunları kaydetti:

        "Biz aile olarak mihrap görevini yürütüyoruz. Müftülük sonrası hep içimde ukde kalmıştı. Sultanahmet Camisi'nin bana kattığı, benim Sultanahmet Camisi'nden aldığım feyiz hep içimdeydi. Tekrar dönmeyi düşündüm. Diyanet İşleri Başkanımızın tensipleriyle buraya döndüm. O hazzı tekrar yaşadım. Rabb'im bu güzel mutluluğu bana bahşetmiş oldu."

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