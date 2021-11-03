Hint filmi olan Sultan filmi televizyonda yayınlanınca seyirciler tarafından merak edildi. İşte Sultan filmi oyuncuları ve konusu...

SULTAN FİLMİ KONUSU

Sultan filminin konusu şöyle; Sultan Ali Khan (Salman Khan) Haryana adında küçük bir kasabada yaşayan bir güreşçidir. Kazandığı bölgesel şampiyonluklar ona yetmemekte, günün birinde olimpiyat şampiyonu olabilmenin hayallerini kurmaktadır. Aynı kasabada yaşayan Aarfa'nın (Anushka Sharma) da kendine göre hedefleri vardır. Sultan karşılaştığı zorluklara ve içine düştüğü zor duruma rağmen, geçmişte yaptığı hataların üstesinden gelerek hem arenada, hem de özel hayatında gerçek bir dövüşçü gibi mücadele etmeyi öğrenecektir.

SULTAN HİNT FİLMİ OYUNCULARI

Marrese Crump - Marrese

Salman Khan - Sultan Ali Khan

Anushka Sharma - Aarfa

Randeep Hooda - Sultan's Coach

Marko Zaror - Marcus

Amit Sadh - Sultan's brother

Tyron Woodley - Wrestler

Brahim Achabbakhe - Brahim

Ron - Ron Smoorenburg

Pilot - Björn Freiberg