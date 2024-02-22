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        Haberler Gündem Sultan 2. Abdülhamid'in kızı Ayşe Sultan ve torunlarından basın açıklaması

        Sultan 2. Abdülhamid'in kızı Ayşe Sultan ve torunlarından basın açıklaması

        Osmanlı Padişahı Sultan 2. Abdülhamid'in kızı Ayşe Sultan ve torunları, 17 Şubat 2024 tarihinde gerçekleştirilen düğün töreniyle ilgili olarak kamuoyunda tartışmalara neden olan görüntü ve konuşmalarla ilgili bir basın açıklaması yaptı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.02.2024 - 17:53 Güncelleme: 22.02.2024 - 17:53
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        Hanedan üyelerinden açıklama
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        Osmanlı padişahı II. Abdülhamid'in 4. kuşak torunu olan Orhan Osmanoğlu'nun kızı Berna Sultan Osmanoğlu, İstanbul'da düzenlenen törenle evlendi. Beykoz'daki törende Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın nikah şahidi olması gündem olurken, törene eski Refah Partisi Milletvekili Şevki Yılmaz'ın sözleri damga vurmuştu. Düğünde konuşan Yılmaz, "Osmanlı’yı süren soysuzları lanetliyorum" sözleri sert tepkilere yol açmıştı.

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        Sultan 2. Abdülhamid'in kızı Ayşe Sultan ve torunları yaşanan olaylarla ilgili bir basın açıklaması yaptı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

        "ONAYLAMADIĞIMIZI AÇIK VE NET BİR BİÇİMDE İFADE EDİYORUZ

        17.02.2024 tarihinde gerçekleşen bir düğün töreninde kaydedilen, düğüne konuk olan bazı kişilere ait, bizim de hiç tasvip etmediğimiz çeşitli görüntüler, haklı olarak kamuoyunda çeşitli tartışmalara ve tepkilere neden olmuştur.

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        Maalesef bu görüntülerdeki davranış ve ifadeler, Sultan 2. Abdulhamid'in kızı Ayşe Sultan'ın torunları ve Osmanoğlu ailesinin fertleri olarak bizlerin görüşüymüş gibi algılanmaktadır.

        Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve İlk Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk'e karşı saygı sınırlarını aşan hiçbir görüş, yorum ve beyanı kabul etmediğimizi, Aile Mensupları olarak bu açıklamaları onaylamadığımızı, açık ve net bir biçimde ifade ediyoruz.

        Bilakis bizler Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucularına, yasalarına ve kurumlarına gönülden bağlılık içerisinde bulunan, modern Türkiye'nin vatandaşı olmaktan gurur duyan, bunu tüm dünyada bulunduğu her ortam ve platformda dile getiren, milli kültürümüzü, muasır

        medeniyet seviyesinin üstüne çıkarmayı kendisine şiar edinmiş kişileriz.

        Bu vesileyle değerli kamuoyuna saygı ile duyururuz.

        Osmanoğlu Ailesi Mensuplar;

        Mediha Nami Osmanoğlu Martinez Hernandez

        Fethiye Nami Osmanoğlu Bory

        Adile Nami Osmanoğlu Tars

        Gülnur Nami Osmanoğlu Ragot

        Ayten Nami Osmanoğlu Kunter

        Roksan Kunter Özkan

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