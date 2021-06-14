Soylu: Virüsten etkilenmeyen tek faaliyet terörle mücadele

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Jandarma Teşkilatının 182'nci kuruluş yıl dönümü nedeniyle Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin başkanlığındaki heyeti makamında kabul etti. Bakan Soylu, Türk Jandarma Teşkilatının gerçekten büyük bir kurum olduğunu belirterek, "Jandarmamızın terörle mücadele konusu ayrı bir kahramanlık destanıdır. Bugün şu vakitte 850 timin üzerinde tim sahada terörle mücadele operasyonu gerçekleştirmektedir. Dünyada bu kadar geniş, yaygın ve operatif bir kurum söz konusu değildir. Bu açıdan 12 bin kişi şu anda sahada ve sadece terörle mücadele operasyonu yapmaktadır. Bu bizim için büyük bir onur ve büyük bir gurur kaynağıdır. Terör örgütüne yurt içi dar edilmiş, şimdi de yine kardeş kurumlarımızın vasıtasıyla yurt dışında çok güçlü operasyonlar gerçekleşmektedir. Ayrıca jandarma istihbaratımızın terörle mücadele katkısı da çok güçlüdür" dedi.
Jandarmanın, uyuşturucuyla mücadeleden göç yönetimine kadar çok farklı alanlarda ciddi bir saha yapılanması, saha operasyonu ve başarısı olduğunu dile getiren Bakan Soylu, "2018'de Jandarma Genel Komutanlığının görev sahası alanında suçların aydınlatılması oranı yüzde 68'di. 2020 sonu itibarıyla bu yüzde 80'e çıktı. Kişilere karşı işlenen suçlarda ise yüzde 99 başarı var. Yani jandarmamız sahada bütün kabiliyetini konuşturmaktadır" diye konuştu.
Şu anda Doğu ve Güneydoğu'da yasa dışı kök kenevir ekimine karşı büyük bir mücadele verildiğini anlatan Soylu, "Biz sentetik uyuşturucuyu baskıladıkça bu alana yönelmek istiyorlar. Türkiye'de geçen yıl yakaladığımız kök kenevirin piyasa değeri yaklaşık 22,9 milyar TL'ydi. Bu, yaklaşık 115 milyon kök kenevir demektir. Böylece uyuşturucu meselesinde PKK terör örgütünün şah damarlarından birisini daha kesmiş olduk. Yine aynı şekilde 15 Temmuz'dan sonra bir kaçakçılığın daha önünü kestik, bu da PKK'nın para kaynaklarından biriydi; o da sigara kaçakçılığı. Türkiye'de satılan her 4 sigaradan birisi ülkeye kaçak olarak giriyordu. Şu anda satılan kaçak sigara yüzde 2,5-3 seviyesinde" ifadelerini kullandı.
Dünyada hemen her faaliyetin koronavirüs salgından etkilendiğine işaret eden Bakan Soylu, "Virüsten etkilenmeyen tek faaliyet terörle mücadeledir. Jandarmamız, bu mücadelenin en ön saflarında yer alan ve sahada en etkili sonuçları alan kurumların başındadır. Her birine bir şehidimizin ismini verdiğimiz operasyonlarımızla inşallah bu mücadele çok kısa sürede hitama erecektir" dedi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!