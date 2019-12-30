30 ARALIK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Sosyal medyada "polislerin intikam yemini" isimli bir videoda, Polis Akademisi'nde bir yemin törenine ilişkin görüntüler yayınlandı. Görüntüler üzerine İçişleri Bakanı Soylu konuya açıklık getirirken, Polis Akademisi de olaya ilişkin açıklama yaptı.
Paylaşılan videoda Polis Akademisi öğrencilerinin, yüksek sesle söylenen kelimeleri tekrar ettikleri ve şu ifadeleri kullandıkları duyuluyor:
"Bismillâhirrahmânirrahîm. Ol deyince olduran, gönülleri iman gücüyle dolduran, Allah'a, Kuran'a, peygamberlere bayrağa ve silaha yemin olsun, şehitlerim rahat uyusun, gazilerim emin olsun, intikam, intikam, intikam daim olsun. Unutursak kanımız kurusun. Allah Türk'ü korusun. Amin."
SOYLU: O YÖNETİCİYİ GÖREVDEN ALDIK
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medyaya görüntüleri yansıyan polis meslek yüksekokulundaki yemin töreni ile ilgili bir soru üzerine, şöyle konuştu:
"Bu konuda çok iyi önlemler aldığımızı söylemek isterim. Tüm araştırmalarda polis ve jandarma, Türkiye'nin en güvenilir ilk 3 kurumu arasında çıkıyor. Polis okulunda böyle bir olay oldu, bu olay 2017'nin Mart ayında oldu ama bu tamamen 10 binlerce yetişen öğrenciden birkaçına yönelik bir tek yerde yaşanmış ve oradaki yöneticilerine yönelik bir olaydır ve biz de hemen o yöneticiyi orada görevden aldık. Bu 2 yıl önce yayınlanmıştı ve yayınlanır yayınlanmaz hemen reaksiyonumuzu gösterdik."
AKADEMİDEN AÇIKLAMA
Polis Akademisi Başkanlığı, sosyal medyada gündeme gelen video ile ilgili olarak gerekli işlemlerin yapıldığını ve idari tedbirlerin alındığını açıkladı.
Polis Akademisi Başkanlığı, sosyal medyada gündeme gelen “polislerin intikam yemini” isimli videoya ilişkin açıklama yaptı.
Açıklamada, “29 Aralık 2019 tarihinde yeni bir olay gibi sosyal medyada dolaşıma sokulan videonun ilk kez 24 Mart 2017 tarihinde sosyal medyada paylaşıldığı ve söz konusu görüntülerin Mart 2017 tarihinde bir polis okulumuzda çekildiği tespit edilmiştir. Konuyla ilgili olarak ilk tespit hitamı Bakanlık Makamının tasarrufları ile gerekli işlemler yapılmış ve idari tedbirler alınmıştır” denildi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!