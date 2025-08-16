Habertürk
        Süleyman Seba'nın heykeli, Beşiktaş müzesinde!

        Süleyman Seba'nın heykeli, Beşiktaş müzesinde!

        Beşiktaş Kulübü Onursal Başkanı Süleyman Seba'nın heykeli, Beşiktaş müzesinde yerini aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.08.2025 - 19:42 Güncelleme: 16.08.2025 - 19:42
        Süleyman Seba'nın heykeli, Beşiktaş müzesinde!
        Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, İzmir Beşiktaşlılar Derneği tarafından heykeltıraş Ekin Erman'a yaptırılan merhum Süleyman Seba'nın heykelinin, Başkan Serdal Adalı, ikinci başkan Hakan Daltaban, denetim kurulu başkanı Gökhan Tiryaki, disiplin kurulu başkanı Devrim Alparslan, üyelik ve sicil kurulu başkanı Sefa Bağcı ve dernek üyelerinin katılımıyla düzenlenen törenle Beşiktaş Müzesi'ndeki yerini aldığı bildirildi.

        Serdal Adalı'nın heykelin yapımındaki katkıları nedeniyle İzmir Beşiktaşlılar Derneği nezdinde dernek başkanı Özlem Tezişçi ile heykeltıraş Ekin Erman'a teşekkür ettiği kaydedildi.

