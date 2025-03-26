Süleyman Hurma: TFF yöneticisi 'Karagümrük Süper Lig'de olmayacak' dedi!

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük'ün başkanı Süleyman Hurma, HT Spor'a konuk olarak Genel Yayın Yönetmeni Yardımcısı Ahmet Selim Kul ve Haber Müdürü Ata Selçuk'a özel açıklamalarda bulundu.

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"TFF YÖNETİCİSİ 'KARAGÜMRÜK SÜPER LİG'DE OLMAYACAK' DEDİ"

Geçen sene bir TFF yöneticisi, hakemlerin olduğu bir toplantıda "Hiç merak etmeyin, Karagümrük ve bu başkan Süper Lig'de olmayacak" dedi. Karagümrük'ün yaşadığı bu mağduriyeti herkes biliyor. O insanların hem medyada hem de hakemlerin içerisinde uzantıları var. 1. Lig'de yarıştığım takımlara da bakarsak, en fazla hakem hatasına uğramış takım yine benim.

📺 Özel röportaj



🎙️ Süleyman Hurma: Geçen sene bir TFF yöneticisi hakemlere, "Karagümrük Süper Lig'de olmayacak." dedi. pic.twitter.com/sW8QQ9fwOY — HT Spor (@HTSpor) March 26, 2025

"TEMİZ LİG İSTİYORSAK KENDİMİZDEN BAŞLAMAMIZ LAZIM"

O gün her şeyden menfaat sağlarken, 10 puan alması mümkün olmayan bir takıma 12 penaltı verilirken sesin çıkmıyordu. Böyle garip bir lig olur mu demediğin bir yerde, bugün bunu söyleme hakkına sahip değilsin. Biz temiz bir lig istiyorsak önce kendimizden başlamamız lazım.

📺 Özel röportaj



🎙️ Süleyman Hurma: O gün her şeyden menfaat sağlarken, 10 puan alması mümkün olmayan bir takıma 12 penaltı verilirken sesin çıkmıyordu. Böyle garip bir lig olur mu demediğin bir yerde, bugün bunu söyleme hakkına sahip değilsin. pic.twitter.com/eO60FmnBDe — HT Spor (@HTSpor) March 26, 2025

"TURGAY CİNER VE FATİH SARAÇ'A ÇOK TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Tesis sorunumuzla ilgili Çevre Bakanı'mızla sürekli görüşüyorum. Tesis konusunda sıkıntımız var geçen sene Riva'dan atıldık. Turgay Ciner ve Fatih Saraç'a çok teşekkür ediyorum. O dönem bize kapı açtılar. Hiç kimsenin kimseye yapmayacağı bir konukseverlik gösterdiler ve antrenmanlarımızı orada yaptık.

📺 Özel röportaj



🎙️ Süleyman Hurma: Tesis konusunda sıkıntımız var geçen sene Riva'dan atıldık. Turgay Ciner ve Fatih Saraç'a çok teşekkür ediyorum. O dönem bize kapı açtılar. pic.twitter.com/AH2JfN2nLV — HT Spor (@HTSpor) March 26, 2025

"ÜLKEMİZİN BU TARZ STATLARA İHTİYACI VAR"

Çevre Bakanlığı ile görüşüyoruz, birkaç yer oluşturmak üzereyiz. Kulübümüz için bu çok önemli ve değerli. Çok değerli bir altyapımız var, geçen sezon sıfır imkanla 14 milli oyuncu çıkardık. Karagümrük 1980'lere kadar ülkenin en köklü kulüplerden bir tanesiydi. Stadımızın semtte olması beni çok mutlu etti. Hem nostaljik bir havası var, hem kompakt hem de ülkenin bu tarz statlara ihtiyacı var.

📺 Özel röportaj



🎙️ Süleyman Hurma: Karagümrük'e yeni bir tesis için Çevre Bakanlığı ile görüşüyoruz. Kulübümüz için çok önemli. Stadımızın semtte olması beni çok mutlu etti. pic.twitter.com/ujohMZ7ONi — HT Spor (@HTSpor) March 26, 2025

"FUTBOLDA YAPI OLDUĞU AŞİKAR"

Futbolda bir yapı olduğu aşikar, bu çok net ve anlaşılabilir. Hakemlerin gelişimine baktığımızda, kokart takmasına, senelerde bir yerde durmasına ve köklü bir şekilde orada kalmasına baktığımız zaman bu çok net bir şekilde ortada. Son 20 seneye baktığımızda Merkez Hakem Kurulu (MHK) sürekli değişiyor. Siz burada bu kurulun değiştiğini sanıyorsunuz ama orada belli bir grup insan var, sayıları 30'u geçmiyor ve tamamı onlar... 7 kişi gidiyor, 7 kişi geliyor. Anlaşılabilir, denetlenebilir ve şeffaf bir oluşum olsun istedik. Kaybedenler ve kazananlar hep aynı. Oyuncular değişiyor, oyun değişmiyor. Bu senelerdir böyle.

📺 Özel röportaj



🎙️ Süleyman Hurma: Futbolda bir yapı olduğu aşikar, bu çok net. Kaybedenler ve kazananlar hep aynı. Oyuncular değişiyor, oyun değişmiyor. pic.twitter.com/1OcYBTAfju — HT Spor (@HTSpor) March 26, 2025

"BÜYÜKEKŞİ DÖNEMİNDE CUMHURİYET TARİHİNİN EN AĞIR SEZONUNU GEÇİRDİK"

Mehmet Büyükekşi döneminde Cumhuriyet tarihimizin en ağır sezonunu geçirdik. İnsanlar bu sezonla geçen sezonu kıyaslıyor, bu büyük bir insafsızlık olur ve mukayese bile edilemez. Son haftalarda mümkün olduğu kadar bir iyileşme var, hata tabiki var. Federasyon başkanımıza bir süre verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Şunu biliyorum ki sayın Hacıosmanoğlu, bir kişiye veya bir kulübe pusu kurmaz ondan eminim.

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📺 Özel röportaj



🎙️ Süleyman Hurma: Mehmet Büyükekşi döneminde tarihin en ağır sezonunu yaşadık. pic.twitter.com/cHKVTkpHoY — HT Spor (@HTSpor) March 26, 2025

EMEKLİ OLAN HAKEMLERE: SİZ TÜRK HAKEMLİĞİNİ YERLE BİR ETTİNİZ

MHK'yı eleştiren hakemlerle keşke karşılıklı konuşabilsek. 'Dinime küfreden Müslüman olsa' diye bir laf vardır ya... Siz Türk hakemliğini yerle bir ettiniz, Türk hakemliğinin saygınlığını yerle bir ettiniz ve bunu iyi niyetli bir şekilde yapmadınız. Emekli de oldunuz artık susun.

📺 Özel röportaj



🎙️ Süleyman Hurma: MHK'yı eleştiren hakemlerle keşke karşılıklı konuşabilsek. Siz Türk hakemliğini yerle bir ettiniz. pic.twitter.com/AoXT1eR9Lm — HT Spor (@HTSpor) March 26, 2025

"AVRUPA'DAKİ HAKEMLER BURAYA GELMEK İSTEMİYOR"

İyi hakemlerini vermiyorlar, çok ciddi bir sorun var burada. Vincic'i daha maça çıkmadan yerle bir ettik. Benim aldığım bilgiye göre Avrupa'daki hakemler buraya gelip maç yönetmek istemiyor.