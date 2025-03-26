Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        71
        Fenerbahçe
        FB
        62
        Reeder Samsunspor
        SAMS
        51
        Beşiktaş
        BJK
        44
        ikas Eyüpspor
        EYP
        44
        Gaziantep FK
        GFK
        38
        Göztepe
        GÖZ
        37
        Rams Başakşehir
        İBFK
        36
        Trabzonspor
        TS
        35
        Kasımpaşa
        KSM
        35
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        33
        Onvo Antalyaspor
        ANT
        33
        Tümosan Konyaspor
        KON
        31
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        31
        Sipay Bodrum FK
        BOD
        30
        Net Global Sivasspor
        SVS
        27
        Bellona Kayserispor
        KYS
        27
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        19
        Adana Demirspor
        ADS
        -2
        Haberler Spor Futbol 1. Lig Süleyman Hurma: TFF yöneticisi 'Karagümrük Süper Lig'de olmayacak' dedi! - Futbol Haberleri

        Süleyman Hurma: TFF yöneticisi 'Karagümrük Süper Lig'de olmayacak' dedi!

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük'ün başkanı Süleyman Hurma, HT Spor'a konuk oldu ve gündeme dair çok özel açıklamalarda bulundu. Tesis sıkıntısı çektikleri dönem Turgay Ciner ve Fatih Saraç'ın kapılarını açtığını dile getiren Hurma, Mehmet Büyükekşi dönemini eleştirerek futbolda bir yapı olduğunu dile getirdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.03.2025 - 21:45 Güncelleme: 26.03.2025 - 23:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        "TFF yöneticisi 'Karagümrük Süper Lig'de olmayacak' dedi!"
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük'ün başkanı Süleyman Hurma, HT Spor'a konuk olarak Genel Yayın Yönetmeni Yardımcısı Ahmet Selim Kul ve Haber Müdürü Ata Selçuk'a özel açıklamalarda bulundu.

        "TFF YÖNETİCİSİ 'KARAGÜMRÜK SÜPER LİG'DE OLMAYACAK' DEDİ"

        Geçen sene bir TFF yöneticisi, hakemlerin olduğu bir toplantıda "Hiç merak etmeyin, Karagümrük ve bu başkan Süper Lig'de olmayacak" dedi. Karagümrük'ün yaşadığı bu mağduriyeti herkes biliyor. O insanların hem medyada hem de hakemlerin içerisinde uzantıları var. 1. Lig'de yarıştığım takımlara da bakarsak, en fazla hakem hatasına uğramış takım yine benim.

        "TEMİZ LİG İSTİYORSAK KENDİMİZDEN BAŞLAMAMIZ LAZIM"

        O gün her şeyden menfaat sağlarken, 10 puan alması mümkün olmayan bir takıma 12 penaltı verilirken sesin çıkmıyordu. Böyle garip bir lig olur mu demediğin bir yerde, bugün bunu söyleme hakkına sahip değilsin. Biz temiz bir lig istiyorsak önce kendimizden başlamamız lazım.

        "TURGAY CİNER VE FATİH SARAÇ'A ÇOK TEŞEKKÜR EDİYORUM"

        Tesis sorunumuzla ilgili Çevre Bakanı'mızla sürekli görüşüyorum. Tesis konusunda sıkıntımız var geçen sene Riva'dan atıldık. Turgay Ciner ve Fatih Saraç'a çok teşekkür ediyorum. O dönem bize kapı açtılar. Hiç kimsenin kimseye yapmayacağı bir konukseverlik gösterdiler ve antrenmanlarımızı orada yaptık.

        "ÜLKEMİZİN BU TARZ STATLARA İHTİYACI VAR"

        Çevre Bakanlığı ile görüşüyoruz, birkaç yer oluşturmak üzereyiz. Kulübümüz için bu çok önemli ve değerli. Çok değerli bir altyapımız var, geçen sezon sıfır imkanla 14 milli oyuncu çıkardık. Karagümrük 1980'lere kadar ülkenin en köklü kulüplerden bir tanesiydi. Stadımızın semtte olması beni çok mutlu etti. Hem nostaljik bir havası var, hem kompakt hem de ülkenin bu tarz statlara ihtiyacı var.

        "FUTBOLDA YAPI OLDUĞU AŞİKAR"

        Futbolda bir yapı olduğu aşikar, bu çok net ve anlaşılabilir. Hakemlerin gelişimine baktığımızda, kokart takmasına, senelerde bir yerde durmasına ve köklü bir şekilde orada kalmasına baktığımız zaman bu çok net bir şekilde ortada. Son 20 seneye baktığımızda Merkez Hakem Kurulu (MHK) sürekli değişiyor. Siz burada bu kurulun değiştiğini sanıyorsunuz ama orada belli bir grup insan var, sayıları 30'u geçmiyor ve tamamı onlar... 7 kişi gidiyor, 7 kişi geliyor. Anlaşılabilir, denetlenebilir ve şeffaf bir oluşum olsun istedik. Kaybedenler ve kazananlar hep aynı. Oyuncular değişiyor, oyun değişmiyor. Bu senelerdir böyle.

        "BÜYÜKEKŞİ DÖNEMİNDE CUMHURİYET TARİHİNİN EN AĞIR SEZONUNU GEÇİRDİK"

        Mehmet Büyükekşi döneminde Cumhuriyet tarihimizin en ağır sezonunu geçirdik. İnsanlar bu sezonla geçen sezonu kıyaslıyor, bu büyük bir insafsızlık olur ve mukayese bile edilemez. Son haftalarda mümkün olduğu kadar bir iyileşme var, hata tabiki var. Federasyon başkanımıza bir süre verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Şunu biliyorum ki sayın Hacıosmanoğlu, bir kişiye veya bir kulübe pusu kurmaz ondan eminim.

        REKLAM

        EMEKLİ OLAN HAKEMLERE: SİZ TÜRK HAKEMLİĞİNİ YERLE BİR ETTİNİZ

        MHK'yı eleştiren hakemlerle keşke karşılıklı konuşabilsek. 'Dinime küfreden Müslüman olsa' diye bir laf vardır ya... Siz Türk hakemliğini yerle bir ettiniz, Türk hakemliğinin saygınlığını yerle bir ettiniz ve bunu iyi niyetli bir şekilde yapmadınız. Emekli de oldunuz artık susun.

        "AVRUPA'DAKİ HAKEMLER BURAYA GELMEK İSTEMİYOR"

        İyi hakemlerini vermiyorlar, çok ciddi bir sorun var burada. Vincic'i daha maça çıkmadan yerle bir ettik. Benim aldığım bilgiye göre Avrupa'daki hakemler buraya gelip maç yönetmek istemiyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bayram tatilini 9 güne çıkardık
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bayram tatilini 9 güne çıkardık
        Kartalkaya soruşturmasında otel sahibinin eşi ve 2 kızı da tutuklandı
        Kartalkaya soruşturmasında otel sahibinin eşi ve 2 kızı da tutuklandı
        Karabat ile Özer hakkında yetkisizlik kararı
        Karabat ile Özer hakkında yetkisizlik kararı
        300 milyon dolarlık hortumlama
        300 milyon dolarlık hortumlama
        Türk öğrenci gözaltına alındı
        Türk öğrenci gözaltına alındı
        Bahçeli'den Saraçhane açıklaması
        Bahçeli'den Saraçhane açıklaması
        "TFF yöneticisi 'Karagümrük Süper Lig'de olmayacak' dedi!"
        "TFF yöneticisi 'Karagümrük Süper Lig'de olmayacak' dedi!"
        2 kişiyi öldürüp canına kıydı
        2 kişiyi öldürüp canına kıydı
        İstanbul'da 178 zanlı tutuklandı
        İstanbul'da 178 zanlı tutuklandı
        Deniz Akkaya'nın kızı, hapis cezası aldı
        Deniz Akkaya'nın kızı, hapis cezası aldı
        Mourinho'nun Bodrum FK 11'i netleşiyor!
        Mourinho'nun Bodrum FK 11'i netleşiyor!
        İBB Başkan Vekili belli oldu
        İBB Başkan Vekili belli oldu
        Rutte: Rusya ile ilişkiler normalleşmeyecek
        Rutte: Rusya ile ilişkiler normalleşmeyecek
        Kurultay soruşturmasında son durum ne?
        Kurultay soruşturmasında son durum ne?
        Dursun Özbek'ten Serdal Adalı'ya destek!
        Dursun Özbek'ten Serdal Adalı'ya destek!
        Serdal Adalı: TFF derhal istifa etmelidir!
        Serdal Adalı: TFF derhal istifa etmelidir!
        Chery'den Samsun'a 1 milyar dolarlık yatırım
        Chery'den Samsun'a 1 milyar dolarlık yatırım
        Ünlü isimlerden hakem tepkisi
        Ünlü isimlerden hakem tepkisi
        "Güzelliğim yüzünden cezalandırıldım"
        "Güzelliğim yüzünden cezalandırıldım"
        Dünyanın en eski şehirleri
        Dünyanın en eski şehirleri
        Habertürk Anasayfa