03 ŞUBAT 2020
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Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? 3 Şubat İSKİ İstanbul su kesintisi saatleri

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 3 Şubat Pazartesi günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintisi Bağcılar, Başakşehir, Esenyurt, Kadıköy ve Silivri ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 3 Şubat İstanbul su kesintisi saatleri...

03.02.2020 - 10:07 | Güncelleme:
İstanbul su kesintisi

Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? soruları vatandaşlar tarafından 3 Şubat Pazartesi günü merak konusu oldu. İSKİ belirli arıza ve yenileme çalışmalarından dolayı İstanbul'un Bağcılar, Başakşehir, Esenyurt, Kadıköy ve Silivri  ilçelerinde 3 Şubat günü belirlenen saat aralıklarında su kesintisi yapılacağını duyurdu. İşte İstanbul su kesintisi saatleri...

İSTANBUL'DA HANGİ İLÇELERDE SULAR KESİLECEK? - 3 ŞUBAT 2020

İlçe:Bağcılar
Etkilenen Mahalleler:Göztepe Mah
Açıklama:İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi:2020-02-03 09:44:56.0
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 3.2.2020 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

İlçe:Başakşehir
Etkilenen Mahalleler:İkitelli Osb
Açıklama:İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi:2020-02-03 07:38:20.0
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 3.2.2020 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

İlçe:Esenyurt
Etkilenen Mahalleler:Pınar Mah
Açıklama:İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi:2020-02-03 09:19:47.0
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 3.2.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

İlçe:Kadıköy
Etkilenen Mahalleler:Sahrayı Cedit Mah,Merdivenköy Mah,19 Mayıs Mah
Açıklama:İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi:2020-02-03 09:39:33.0
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 3.2.2020 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

İlçe:Silivri
Etkilenen Mahalleler:Mimar Sinan Silivri Mah
Açıklama:İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi:2020-02-03 09:08:23.0
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 3.2.2020 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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