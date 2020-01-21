21 OCAK 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? soruları vatandaşlar tarafından 21 Ocak Salı günü merak konusu oldu. İSKİ berlirli arıza ve yenileme çalışmalarından dolayı İstanbul'un Büyükçekmece, Bahçelievler, Beykoz, Beyoğlu, Esenyurt, Eyüpsultan, Sultangazi, Ümraniye, Üsküdar ilçelerinde 21 Ocak günü belirlenen saat aralıklarında su kesintisi yapılacağını duyurdu. İşte İstanbul su kesintisi saatleri...
İSTANBUL'DA HANGİ İLÇELERDE SULAR KESİLECEK? - 21 OCAK 2020
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Ataşehir
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Ataşehir Ferhatpaşa Mah
|Açıklama
|:
|İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
|Başlama Tarihi
|:
|2020-01-21 11:10:14.0
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 21.1.2020 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|B.Çekmece
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Mimarsinan Merkez Mah,Ekinoba Mah[Batıköy Mah]
|Açıklama
|:
|İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
|Başlama Tarihi
|:
|2020-01-21 09:10:54.0
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 21.1.2020 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|B.Çekmece
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Celaliye Mah
|Açıklama
|:
|İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
|Başlama Tarihi
|:
|2020-01-21 09:41:19.0
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 21.1.2020 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|B.Çekmece
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Çakmaklı Mah
|Açıklama
|:
|İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
|Başlama Tarihi
|:
|2020-01-21 11:18:26.0
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 21.1.2020 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Bahçelievler
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Merkez Mahyenibosna
|Açıklama
|:
|İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
|Başlama Tarihi
|:
|2020-01-21 10:22:21.0
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 21.1.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Başakşehir
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Bahçeşehir 1Kısım Mah
|Açıklama
|:
|İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
|Başlama Tarihi
|:
|2020-01-21 10:52:11.0
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 21.1.2020 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Beykoz
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Yeni Mahalle
|Açıklama
|:
|İçmesuyu İsale Hattında Çalışma Yapılmaktadır.
|Başlama Tarihi
|:
|2020-01-21 09:57:35.0
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 22.1.2020 tarihinde saat 1:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Beyoğlu
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Kuloğlu Mah,Katip Mustafa Celebi Mah,Firuz Ağa Mah
|Açıklama
|:
|İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
|Başlama Tarihi
|:
|2020-01-21 09:57:03.0
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 21.1.2020 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|K.Çekmece
|Etkilenen Mahalleler
|:
|İnönü Mah
|Açıklama
|:
|İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
|Başlama Tarihi
|:
|2020-01-21 11:49:33.0
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 21.1.2020 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Maltepe
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Başıbüyük Mah
|Açıklama
|:
|İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
|Başlama Tarihi
|:
|2020-01-21 10:37:40.0
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 21.1.2020 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Esenyurt
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Çınar Mah,Pınar Mah,Bağlarçeşme Mah
|Açıklama
|:
|İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
|Başlama Tarihi
|:
|2020-01-21 09:53:34.0
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 21.1.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Eyüpsultan
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Karadolap Mah
|Açıklama
|:
|İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
|Başlama Tarihi
|:
|2020-01-21 10:07:55.0
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 21.1.2020 tarihinde saat 11:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Sancaktepe
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Akpınar Mah
|Açıklama
|:
|İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
|Başlama Tarihi
|:
|2020-01-21 10:50:20.0
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 21.1.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Ümraniye
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Tantavi Mah,Topağacı Mah,Saray Mah,Site Mah,İnkilap Mah,İstiklal Mah,Yamanevler Mah,Yenişehir Mah,Namık Kemal Mah,Atatürk Mah,Dumlupınar Mah,Armağan Evler Mah,Atakent Mah,Hekimbaşı Mah,Kazım Karabekir Mah,Elmalıkent Mah,Esenevler Mah
|Açıklama
|:
|İçmesuyu İsale Hattında Çalışma Yapılmaktadır.
|Başlama Tarihi
|:
|2020-01-21 09:57:35.0
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 22.1.2020 tarihinde saat 1:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Sultangazi
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Uğur Mumcu Mah,50Yıl Mah
|Açıklama
|:
|İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
|Başlama Tarihi
|:
|2020-01-21 09:36:43.0
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 21.1.2020 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Ümraniye
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Topağacı Mah,Tantavi Mah,Site Mah,Yamanevler Mah,İstiklal Mah,İnkilap Mah,Yenişehir Mah,Namık Kemal Mah,Dumlupınar Mah,Atakent Mah,Armağan Evler Mah,Elmalıkent Mah,Kazım Karabekir Mah,Hekimbaşı Mah,Esenevler Mah
|Açıklama
|:
|İçmesuyu İsale Hattında Çalışma Yapılmaktadır.
|Başlama Tarihi
|:
|2020-01-21 09:57:35.0
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 22.1.2020 tarihinde saat 1:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Üsküdar
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Valide I Atik Mah,Mimar Sinan Mah,Murat Reis Mah
|Açıklama
|:
|İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
|Başlama Tarihi
|:
|2020-01-21 09:45:34.0
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 21.1.2020 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Üsküdar
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Küplüce Mah,Küçük Çamlıca Mah,Kısıklı Mah,Kuleli Mah,Küçüksu Mah,Yavuz Türk Mah,Çengelköy Mah,Kirazlıtepe Mah,Mehmet Akif Ersoy Mah,Beylerbeyi Mah,Bulgurlu Mah,Altunizade Mah,Bahçelievler Mah,Burhaniye Mah,Güzeltepe Mah,Kandilli Mah,Cumhuriyet Mah,Ferah Mah
|Açıklama
|:
|İçmesuyu İsale Hattında Çalışma Yapılmaktadır.
|Başlama Tarihi
|:
|2020-01-21 09:57:35.0
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 22.1.2020 tarihinde saat 1:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Üsküdar
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Küçüksu Mah,Küçük Çamlıca Mah,Küplüce Mah,Kirazlıtepe Mah,Yavuz Türk Mah,Çengelköy Mah,Mehmet Akif Ersoy Mah,Burhaniye Mah,Cumhuriyet Mah,Bulgurlu Mah,Altunizade Mah,Bahçelievler Mah,Kısıklı Mah,Kuleli Mah,Kandilli Mah,Ferah Mah,Güzeltepe Mah
|Açıklama
|:
|İçmesuyu İsale Hattında Çalışma Yapılmaktadır.
|Başlama Tarihi
|:
|2020-01-21 09:57:35.0
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 22.1.2020 tarihinde saat 1:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Şişli
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Ergenekon Mah,Duatepe Mah,Cumhuriyet Mah
|Açıklama
|:
|İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
|Başlama Tarihi
|:
|2020-01-21 10:35:51.0
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 21.1.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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