Sular ne zaman gelecek? soruları vatandaşlar tarafından 15 Kasım Cuma günü merak konusu oldu. İSKİ belirli arıza ve yenileme çalışmalarından dolayı İstanbul'un Beyoğlu, Çatalca ve Başakşehir ilçelerinde 15 Kasım günü belirlenen saat aralıklarında su kesintisi yapılacağını duyurdu. İşte İstanbul su kesintisi saatleri...

İSTANBUL'DA HANGİ İLÇELERDE SULAR KESİLECEK? - 15 KASIM 2019

İlçe : Başakşehir Etkilenen Mahalleler : Bahçeşehir 2Kısım Mah Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır. Başlama Tarihi : 2019-11-15 11:50:18.0 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 15.11.2019 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Beyoğlu Etkilenen Mahalleler : Hacı Hüsrev-İstiklal Mah Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır. Başlama Tarihi : 2019-11-15 12:07:56.0 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 15.11.2019 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Çatalca Etkilenen Mahalleler : Fatih Mah,Atatürk Mah Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır. Başlama Tarihi : 2019-11-15 11:32:52.0 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 15.11.2019 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.