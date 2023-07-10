Sular altında kalan sanayi sitesinde tahliye çalışması!

Bu arada iş yerlerinin sular altında kaldığı sanayi sitesi ve dükkan sahiplerinin tahliye çabaları havadan görüntülendi.

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İHA'nın haberine göre çayın kenarında bulunan bir ahır ise sel sularına kapıldı. O anlar cep telefonu ile kayıt altına alındı.