Sular altında kalan sanayi sitesinde tahliye çalışması!

Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİR KAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazarlar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet

        Düzce'de sular altında kalan sanayi sitesinin esnafı, araç ve malzemeleri tahliye ediyor

        Özellikle Karadeniz Bölgesi'ndeki illeri etkileyen sel felaketinde çok sayıda bölge sular altında kaldı. Düzce'de Melen Çayı'nın taşmasıyla sular altında kalan sanayi sitesinde de bu sabah tahliye çalışması başlatıldı. Site sakinleri, müşterilerinin araçlarını ve dükkanlarındaki malzemeleri güvenli bölgeye almaya başladı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.07.2023 - 12:22
        • 1

          Düzce'de sağanağın ardından Melen Çayı'nın taşması sonucu sular altında kalan sanayi sitesi sakinleri, müşterilerinin araçlarını ve dükkanlarındaki malzemeleri güvenli bölgeye alıyor.

        • 2

          D-100 kara yolu Mergiç ve Çerkez Taşköprü mevkilerinde yaklaşık 250 dönüm arazi üzerine kurulu Düzce Sanayi Sitesi, kentte 2 gün boyunca süren şiddetli yağışların ardından Melen Çayı'nın taşması sonucu suya gömüldü.

        • 3

          Sabah saatlerinde iş yerlerine gelen esnaf, özellikle müşterinin araçlarını ve malzemelerini güvenli alana çıkarmaya başladı.

        • 4

          Belediye ekipleri, çay kenarında yer alan sanayi sitesindeki suyun tahliyesi için çalışmalarını sürdürüyor.

        • 5

          Bu arada iş yerlerinin sular altında kaldığı sanayi sitesi ve dükkan sahiplerinin tahliye çabaları havadan görüntülendi.

        • 6
        • 7
        • 8
        • 9
        • 10
        • 11
        • 12
        • 13
        • 14
        • 15
        • 16
        • 17
        • 18
        • 19

          Kentin Fındıklı Aksu köyünden geçen Aksu Çayı da sağanak yağışın ardından yükseldi. 

        • 20

          İHA'nın haberine göre çayın kenarında bulunan bir ahır ise sel sularına kapıldı. O anlar cep telefonu ile kayıt altına alındı.

        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Sular altında kalan sanayi sitesinde tahliye çalışması!
        Sular altında kalan sanayi sitesinde tahliye çalışması!
        13 il için turuncu uyarı! Karadeniz'de sel tehlikesi var
        13 il için turuncu uyarı! Karadeniz'de sel tehlikesi var
        10 dakika şarj ile 1200 km menzil
        10 dakika şarj ile 1200 km menzil
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Zirvesi için Litvanya'ya gidiyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Zirvesi için Litvanya'ya gidiyor
        Makas kabusunda cinayete teşebbüse para cezası!
        Makas kabusunda cinayete teşebbüse para cezası!
        Ancelotti ile konuşması yayınlandı!
        Ancelotti ile konuşması yayınlandı!
        Beşiktaş'tan Onana için yeni teklif!
        Beşiktaş'tan Onana için yeni teklif!
        BBC'de skandal sonrası sunucu görevden alındı
        BBC'de skandal sonrası sunucu görevden alındı
        Galatasaray'da 'tango' zamanı!
        Galatasaray'da 'tango' zamanı!
        İşsizlik rakamları açıklandı
        İşsizlik rakamları açıklandı
        200 milyar dolarlık proje seti
        200 milyar dolarlık proje seti
        Benzin ve motorine zam geldi
        Benzin ve motorine zam geldi
        Belirti vermeden 20 yıl önce oluşuyor!
        Belirti vermeden 20 yıl önce oluşuyor!
        Sanat dünyasından Özkan Uğur'un ailesine taziye ziyareti
        Sanat dünyasından Özkan Uğur'un ailesine taziye ziyareti
        Ünlülerin Bodrum günlüğü
        Ünlülerin Bodrum günlüğü
        İklim Kliniği Bilim Kurulu Üyeleri uyardı! 2024 tarihteki en sıcak yıl mı?
        İklim Kliniği Bilim Kurulu Üyeleri uyardı! 2024 tarihteki en sıcak yıl mı?
        9 soruda maaş zamları
        9 soruda maaş zamları
        Apple'dan KDV zammı
        Apple'dan KDV zammı
        Vergi ve borç artışıyla harcamaya kuvvet
        Vergi ve borç artışıyla harcamaya kuvvet
        Denizi yok, mavi bayrağı var! Türkiye'de tek...
        Denizi yok, mavi bayrağı var! Türkiye'de tek...