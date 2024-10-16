Şükrü Özyıldız: Üzgün ve öfkeliyiz
Şükrü Özyıldız, son dönemde yaşanan kadın cinayetleri ve hayvanlara yönelik yapılan katliamla ilgili olarak yaşadığı üzüntüyü dile getirdi. "Üzgün ve öfkeliyiz" diyen oyuncu,"Biz elimizden geleni yapıyoruz, bunun sorumlusu da bizler değiliz" ifadelerini kullandı
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Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Şükrü Özyıldız, Etiler'de objektiflere yansıdı. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Özyıldız, "Burada bir toplantım var, ona yetişmeye çalışıyorum" dedi.
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Şükrü Özyıldız, geçtiğimiz günlerde yeni projesi için adeta tanınmaz bir hale gelerek, rolü gereği uzun saç ve sakal taktırıp bambaşka bir görünüm kazanmıştı. Özyıldız'ın sosyal medyadan yayımladığı fotoğrafa sevgilisi Sibil Çetinkaya da "Yakışıklılıkta bir fark göremedim" yorumunu yapmıştı.
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Konuyla ilgili konuşan oyuncu; "O sakallı ve uzun saçlı olmamın sebebi, yeni bir rol için yaptığım bir durum. O hale gelmek için çok profesyonel, bir ekiple çalıştım. Sağ olsunlar onlar beni o hale getirdiler" ifadelerini kullandı.
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"BİZ ELİMİZDEN GELENİ YAPIYORUZ"
Öte yandan son dönemde ülkemizde yaşanan kadın cinayetleri ve hayvanlara yönelik yapılan katliam hakkında da duygularını ifade eden Şükrü Özyıldız; "Son dönemlerde bu kadın cinayetleri ve hayvanlara yapılan haksızlıktan dolayı gerçekten çok üzgün ve öfkeliyiz. Biz elimizden geleni yapıyoruz, bunun sorumlusu da bizler değiliz. Ben öfkemi şu an burada sana kelimelerle anlatamam" dedi.