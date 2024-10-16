Şükrü Özyıldız: Üzgün ve öfkeliyiz

"BİZ ELİMİZDEN GELENİ YAPIYORUZ"

Öte yandan son dönemde ülkemizde yaşanan kadın cinayetleri ve hayvanlara yönelik yapılan katliam hakkında da duygularını ifade eden Şükrü Özyıldız; "Son dönemlerde bu kadın cinayetleri ve hayvanlara yapılan haksızlıktan dolayı gerçekten çok üzgün ve öfkeliyiz. Biz elimizden geleni yapıyoruz, bunun sorumlusu da bizler değiliz. Ben öfkemi şu an burada sana kelimelerle anlatamam" dedi.