ATV'nin yeni dizisi Akıncı'nın başrol oyuncusu Şükrü Özyıldız, günün hakkında en çok arama yapılan isimleri arasında yer alıyor. İşte Şükrü Özyıldız hakkında merak edilenler...

ŞÜKRÜ ÖZYILDIZ KİMDİR?

1.85 boyundaki Şükrü Özyıldız, 18 Şubat 1988 tarihinde dünyaya geldi. Rum anne ve Karadenizli bir babanın oğlu olan Özyıldız, İstanbul Teknik Üniversitesi Gemi Makineleri Mühendisliği bölümünü kazandıktan sonra, İstanbul'da bir yıl okuyup yeniden sınava girerek, Ege Üniversitesi'nde İşletme bölümünü okumuş daha sonra da Portekiz'e gitmiştir.

Dövüş sanatlarına merakı olan Özyıldız, bir süre kafes dövüşlerine katıldıktan sonra, hiperaktifliğini dizi setlerinde bastırdığını dile getirmiştir. Oyunculuk eğitimini, Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde alan Özyıldız sırasıyla, Derin Sular, Fatmagül'ün suçu ne, Uçurum, Benim Hala Umudum Var, Şeref Meselesi ve Tatlı Küçük Yalancılar adlı dizide rol almıştır. 2013 yılında Neva, 2015 yılında ise "Sevimli Tehlikeli" adlı sinema filminde oynamıştır.