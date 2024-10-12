Şükrü Özyıldız'ın yeni imajına sevgilisi Sibil Çetinkaya'dan yorum: "Yakışıklılıkta bir fark göremedim"
Oyuncu Şükrü Özyıldız, yeni projesi için adeta bambaşka birine dönüştü. Sevgilisi ise Özyıldız'ın bu yeni haline tepkisiz kalmadı
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Şükrü Özyıldız, yeni projesi için adeta tanınmaz hale geldi. Sokakta yaşayan bir karakteri canlandıran Özyıldız, rolü gereği uzun saç ve sakal taktırarak bambaşka bir görünüm kazandı.
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Setten kareleri, "Evet, evet, benim" notuyla takipçileriyle paylaşan ünlü oyuncu, yeni görünümüyle hayranlarını şaşırttı.
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Uzun süredir Şükrü Özyıldız'la aşk yaşayan Sibil Çetinkaya da sevgilisinin bu karelerine ilgisiz kalamadı.
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Çetinkaya'nın "Yakışıklılıkta bir fark göremedim" yorumuna esprili bir yanıt veren Şükrü Özyıldız, "Göz doktorunu ertelemeyelim demiştim" ifadelerini kullandı.
Fotoğraflar: Instagram