Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Türkiye güzeli Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu ile aynı dizide rol almaya hazırlanan oyuncu Şükrü Özyıldız, önceki gün Baltalimanı Sahili'nde görüntülendi.

Sık sık yürüyüş yapan Özyıldız, hazırlıkların güzel gittiğini ve heyecanlı olduğunu söyledi. Öte yandan Özyıldız'ın maske takmayarak koronavirüse karşı önlem almadığı görüldü.